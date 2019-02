Az érintett ojtozi gazdaságban elhunyt disznónál az illetékes diagnosztikai központ igazolta a rendkívül fertőző kórt, ennek következtében a hatóságok megfigyelés alá helyezték a területet, fertőtlenítettek, közlekedési korlátozásokat vezettek be az emberek és járművek számára, s hasonló intézkedés vonatkozik az állatok, különböző termékek mozgására is. A fertőzés terjedésének megelőzése érdekében az állategészségügyiek leölték a gazdaságban tartott másik sertést is.

Mint kiderült, a disznókat gazdájuk február 4-én vásárolta egy ismeretlentől, aki egy Kovászna megyében bejegyzett járművel szállította azokat. Az országos állategészségügyi hatóság szerint mindkét sertés rendelkezett fülszámmal, ám eladásukat nem jelentették be az illetékes körzeti állatorvosnál – ez pedig törvénybe ütköző cselekedet.

Az ügy kapcsán Sikó-Barabási Sándor lapunk megkeresésére hétfőn elmondta, azonosították és zárlat alá helyezték azt a háromszéki gazdaságot, ahonnan az Ojtozba szállított disznók származnak. Kollégái már terepen vannak, hogy a gazdaságban tartott többi sertést megvizsgálják és vért is vesznek tőlük, s ezt majd a területileg illetékes laboratóriumba küldik kivizsgálásra – vázolta a megyei főállatorvos. Megjegyezte azt is, az eredmények függvényében döntenek arról, hogy az érintett megyehatáron létrehoznak-e közúti ellenőrző pontot. A kivizsgálásra való tekintettel Sikó-Barabási Sándor nem közölhette az ügyben érintett háromszéki település nevét.

A szakemberek ismételten arra figyelmeztetnek, az afrikai sertéspestis az emberre ugyan nem veszélyes, viszont az állatállományban hatalmas károkat okoz, mivel a fertőzésre nem létezik ellenszer.