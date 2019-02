Nagyborosnyón is ébresztőt fújtak

Nagyborosnyón került sor a Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete által szervezett kisrégiós gazdatalálkozók második eseményére. Ez alkalommal az orbaiszéki gazdákat hívták a közös ügyek megbeszélésére, de jelen voltak a Sepsiszékhez tartozó rétyi mezőgazdászok is. A hagyomány szerint a rendezvényen képviseltették magukat a megye agráriummal kapcsolatban lévő intézményei, a körzet önkormányzatai is. Meghívottként volt jelen a Pro Economica Alapítvány igazgatója, Kozma Mónika, aki a magyar kormány erdélyi gazdaságélénkítő programjával kapcsolatos tudnivalókat ismertette a jelenlévőkkel.

Elsőként Ilie Nicolae nagyborosnyói polgármester köszöntötte a résztvevőket. Példaértékű eseményként méltatta az orbaiszéki gazdák találkozóját, ahol a kiemelkedő értéket képviselő gazdálkodást folytató mezőgazdászok gyűltek össze.

Kanyó Antal alpolgármester a maga során elmondta, még tavaly ajánlotta a megyei egyesületnek, hogy az idei orbaiszéki találkozóra Nagyborosnyón kerüljön sor. Javaslatát elfogadták, így gyűlhettek össze a kisrégió gazdái Nagyborosnyón – mondta.

Ötvös Mózes, a Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesületének elnöke – a szervezet vezetőségének képviseletében jelen volt Jákó Tibor, Farkas Sándor és Csutka Attila is – hangsúlyozta: az államvezetés képviselőinek beszédében nem a megfelelő módon említik a mezőgazdászokat, holott az ország élelmiszer-szükségletét ők teszik az asztalra. A közelgő európai, államelnöki és a parlamenti választásokra utalva kijelentette: a gazdák arra fognak szavazni, aki kiáll a mezőgazdaság mellett. „Ébresztő, nem hagyjuk magunkat! – mondta. – Összefogásra van szükség, a székelyföldi lakosság dolgozni tud, de magát nem hagyja, harcol egy »nagyobb kenyérért«” – foglalta össze a felhívást.

Nicolae Radocea alprefektus a maga során kijelentette: Nagyborosnyón sok változás észlelhető, dicséret illeti a községházát, a helyi tanácsot is. Sebastian Cucu kormánymegbízott üdvözletét közvetítve hangoztatta: a kormánymegbízott hivatalában azon igyekeznek, hogy „normális körülmények között” dolgozhassanak a mezőgazdászok.

Tamás Sándor, a háromszéki megyeháza vezetője kijelentette: köszönet illeti azokat az embereket, akik azért kelnek korán, hogy mindenki asztalára étel kerülhessen. A gazdaember a székely társadalom alapját képezi – emelte ki. Ugyanakkor köszönetet mondott Ötvös Mózes tevékenységéért, aki 82 évesen is kiemelkedő erélyességével megérdemelten a megyei egyesület vezetője. Mellette nem nőttek fel a jegenyék, de meg kell találni azt a személyt, aki tovább tudja vinni ezt a munkát – fűzte hozzá Tamás Sándor. A tanácselnök a 2007-es uniós csatlakozás hozta lehetőségeket, megvalósításokat is összegezte beszédében. Az elmúlt száz évben csak elvettek a székely gazdáktól, de bekövetkezett a változás, az uniós tagság számos lehetőséget is hozott európai, hazai és magyarországi pályázati lehetőségek révén – húzta alá.

Nincs újdonság a kis értékű támogatásokról

Az anyaországi finanszírozású erdélyi gazdaságélénkítő programról a találkozón Kozma Mónika beszélt. Beszámolt a korábbi maros-mezőségi, Kolozs és Beszterce megyei pályázati rendszer részleteiről, valamint a székely megyékben meghirdetett nagy pályázat eredményeiről. Sajnos, semmi újat nem mondott a székely gazdák által leginkább várt, a köznyelvben „tizenötezer eurós” néven meghonosult – és nagyon várt – pályázati lehetőséggel kapcsolatban. A tervek szerint április elejére fejezik be a nagy pályázatok értékelését, ezt követően kerülhet sor a kis értékű pályázatok kiírására – ismertette.

György Ervin, a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség Kovászna megyei hivatalának aligazgatója az idei mezőgazdasági támogatásokról beszélt. Március elsejétől fogadják a gazdák kéréseit, elsőként a kisgazdák, majd a nagyobb gazdaságok kapnak meghívót a kérések letevéséhez. Habár van törvényi módosítás, az alkalmazási előírások még nem születtek meg, így valószínűleg a szarvasmarha-támogatás esetében marad a korábbi referenciaév. Ugyanígy várhatóan érvényben maradnak a zöldítéssel kapcsolatos előírások is – emelte ki. Hangsúlyozta: az állattenyésztő gazdák létesítsenek szabványnak megfelelő trágyatárolókat. Az ellenőrzések egyre szigorúbbak lesznek. A növénytermesztők figyelmét arra hívta fel, hogy szükséges naprakészen tartani az úgynevezett „plan de fertilizare” bejegyzéseket. Ez kötelezettsége minden gazdának, aki támogatást igényel – figyelmeztette a jelenlévőket.

Vigyázat az afrikai sertéspestissel!

Dr. Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos az afrikai sertéspestis háromszéki megjelenéséről számolt be. A kór nem gyógyítható, nincs ellenszere, terjedését csak a gazdák következetes óvintézkedései gátolhatják meg. Elmondta: a sertések tartási helyének bejáratához tegyenek tálcát, ebbe helyezzenek marószódával, mészlével bőségesen átitatott fűrészport, szivacsot vagy más nedvszívó anyagot. Az ólba, istállóba való belépéskor mindenki alaposan fertőtlenítse cipőjét a tálcában. A legjobb az lenne, ha a sertések tartáshelyére nem lépnénk be utcai ruházatban, cipőben, s a bejáráshoz csak az ólban használt öltözéket tartanánk – fogalmazott. Hasonlóképpen fontos, hogy ne vásároljunk sertést ellenőrizetlen helyről, bellérektől, utcai árusoktól. Az afrikai sertéspetis lappangási ideje két-három hét, ez idő alatt a betegség jelei nem látszanak, így könnyen bevihetjük a fertőzést gazdaságunkba – figyelmeztetett.

Az afrikai sertéspestissel fertőzött és elpusztult vagy elpusztított állatok után a piaci ár szerinti kártérítést fizetnek, de csak akkor, ha a sertés fülszámozva volt, szerepelt a nyilvántartásokban. Ezért is nagyon fontos, hogy a gazdaságban lévő minden állat be legyen jegyezve. Ha ez nem történik meg, és egy ellenőrzés alkalmával bejegyezetlen állatokat azonosítanak a gazdaságban, a tulajdonos a mezőgazdasági támogatások elvesztését kockáztatja – húzta alá dr. Sikó.

Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője az intézmény keretében lebonyolított támogatási programokról beszélt. Folytatódik az immár népszerűvé vált juhgyapjú- és paradicsomprogram, de támogatni fogják a fokhagyma termelését is – hektáronként 1000 euróval, öt tonna értékesítése mellett. Hamarosan beindul a hegyvidéki tejcsarnokok létesítését, illetve korszerűsítését támogató program, de finanszírozzák a gyapjú-, illetve bőrbegyűjtési, kisvágóhídi kapacitás létesítését és korszerűsítését, ugyanígy a hegyvidéki esztenák létesítését is.

A borosnyói gazdatalálkozón Ötvös Mózes díjazta a legjobb eredményeket elért farmereket. A jó hangulatot a Szász-band fúvósai biztosították, felléptek a Leza Egyesület táncosai is.