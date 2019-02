A kiírás pályázható keretösszege 65,4 millió euró, a pályázatokat az augusztus 15-i határidőig fogadják az országos ügynökség számítógépes rendszerében. A pályázatoknál hónapos minőségi küszöb létezik, ami azt jelenti, hogy a pályázó csak abban a hónapban tudja letenni a pályázatát, amikor az általa megállapított önértékelési pontszám megegyezik vagy nagyobb a hónapra érvényes minőségi küszöbbel.

A pályázat teljes értéke legtöbb 1,5 millió euró lehet. A pályázatnál 50 százalékos önrész szükséges, de a támogatás mértéke, intenzitása növekedhet egészen 90 százalékig is (vagyis 30, illetve 10 százalékot kell kitennie a pályázónak saját forrásból vagy banki hitelből). A 20 százalékos intenzitásnövekedés abban az esetben elérhető, ha a pályázó fiatal gazda (41 év alatti, és a cég bejegyzése nem régebbi, mint 5 év), valamint 20 százalék jár, ha a gyümölcsöst hegyvidéki besorolású övezetben létesítik, vagy ha a gazda vállalja az ökogazdálkodással járó kötelezettségeket.

A közismert, nálunk is termesztett gyümölcsök mellett pályázható gyümölcstermő cserjék telepítése is (ide tartozik az áfonya, az egres, a ribizli és a málna), valamint eperültetvények létesítése is. A pályázat keretében elszámolhatóak a csemeték (vagy dugványok) vásárlása, a terület bekerítése, a talaj-előkészítő munkálatok költségei, az öntözőrendszer létrehozásának költségei, sajátos mezőgazdasági gépek, illetve gyümölcsszállító haszonjárművek vásárlása. Ugyanakkor a pályázatban támogatás igényelhető raktárak építésére és az előzetes kondicionálási (pl. válogató, osztályozó, mosó, csomagoló és címkéző) gépsorok vásárlása. Az intézkedésnél pályázhatóak a feldolgozást célzó beruházások is, feltétel azonban, hogy ezen beruházások értéke ne haladja meg a pályázat összértékének felét.

A pályázatokat pontozásos rendszer alapján bírálják el a szakemberek, pont jár adott gyümölcsfajtákért, a pályázó gazdaság méretéért (SO-érték), a termelés módja szerint (szuperintenzív, intenzív vagy hagyományos termelés), és azért is, ha gyümölcsös létesítése mellett a pályázó a feldolgozásra és eladásra is megoldást kínál. Pluszpontot jelent a szakmai végzettség, valamint az is, ha a pályázatleadás pillanatában a pályázó nem érte el a 41 éves kort. Magánszemélyként nem lehet pályázni, és a gazdaság értéke legalább 4000 SO-euró kell hogy legyen. Az új gyümölcsösök létesítésénél a gyümölcsös SO-értéke minimálisan 3000 SO-euró kell hogy legyen. Ezt a feltételt nem nehéz elérni, hiszen egy hektár SO-értéke a következő: alma-, körte-, meggy-, cseresznye-, szilva- és birsfajták hektáronkénti értéke 2812 euró SO, míg a gyümölcstermő cserjéknél az érték hektáronként 3954 euró SO. Ugyanakkor létezik egy termelés megfelelési állandó szám, jegy, amely megmutatja, hogy egy adott gyümölcs hol termelhető gazdaságosan az éghajlati adottságok függvényében. Ez az állandó szám megtalálható és kikereshető egy mellékletben az afir.info honlapon (4.1a intézkedés, 7-es számú melléklet – areale STP). Ugyanitt érhetőek el a pályázattal kapcsolatos további információk.