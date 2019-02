Következő írásunk

A Szilaj Hagyományőrző Egyesület ebben az esztendőben is megszervezte hagyományos huszárbálját szombaton a Kolcza vendéglőben. A tizedik rendezvényen Fazakas Péter, az egyesület huszár főhadnagya huszárviseletben köszöntötte a meghívottak népes táborát. „Akkor szép a huszár, ha felül a lovára” – olvastuk a huszárnóta-idézetet díszes meghívójukon, s Csűrös István, a kászonújfalusi zenekar prímása tust húzott. Fazakas Péter most sem állta meg, hogy el ne mondja: rendkívüli nemzetközi körülmények között zajlik az ez évi tizedik huszárfarsang is.