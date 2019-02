A Juliette Binoche vezette nemzetközi zsűri döntése a Szinonimák vegyes kritikai visszhangja alapján meglepetés. Az izraeli–német–francia koprodukcióban készült alkotás önéletrajzi ihletésű tragikomédia. Egy tel-avivi fiatalemberről szól, aki Párizsba költözik és megszállottként igyekszik beilleszkedni és megtanulni franciául, mert hallani sem akar többé szülőföldjéről.

A nagyjátékfilmes mezőnyben 17 munka szerepelt. A nemzetközi zsűri nagydíját – az Ezüstmedvét – Francois Ozon világhírű francia rendező kapta meg a katolikus egyházat megrázó gyermekbántalmazások témáját feldolgozó Grace a Dieu (Isten kegyelméből) című filmjéért, amelyet egy igaz történet alapján forgatott. A legjobb rendezői teljesítményért járó Ezüsmedvével Angela Schanelec német rendezőt tüntették ki, aki Ich war zuhause, aber (Otthon voltam, de) című munkájával szerepelt a fesztiválon.

A Berlinale alapítójának nevét viselő Alfred Bauer-díjjal fiatal német rendező első egész estés filmjét, Nora Fingscheidt Systemsprenger (Rendszerrobbantók) című alkotását tüntették ki. Ez az elismerés olyan filmeknek jár, amelyek a mindenkori zsűri szerint új távlatokat nyitnak a filmművészetben. A rendszerrobbantó szakkifejezés a német oktatási rendszerben olyan gyerekeket jelöl, akiket sajátos viselkedési rendellenességeik miatt nem tudnak beilleszteni az intézményrendszerbe. Egy ilyen gyerekről, a kilencéves Benniről szól a versenyfilm, amely jelentős kritikai sikert aratott.

A legjobb női alakításért járó Ezüstmedvét a Di csiu tian csang (Ég áldjon, fiam) című kínai film egyik főszereplője, Jong Mej kapta meg. A legjobb férfialakítás díját a másik főszereplő, Vang Csing-csun vehette át. A legjobb forgatókönyvnek járó Ezüstmedvét a fiatalokból álló nápolyi bűnszervezetek világát bemutató olasz versenyfilm, a La paranza dei bambini (A gyermekek klánja) című dráma három forgatókönyvírója, Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi és a film alapját alkotó regény szerzője, a világhírű Roberto Saviano kapta meg.

A valamely alkotói területen – zene, díszlet, vágás, kosztüm vagy kameramunka – mutatott kiemelkedő teljesítményért járó Ezüstmedvét az Ut og stjaele hester (Lótolvajlás) című norvég–svéd–dán koprodukció operatőre, Rasmus Videbaek kapta. A rövidfilmes zsűri fődíjával, a kategória legjobbjának járó Aranymedvével egy kísérleti természetfilmet, Florian Fischer és Johannes Krell német rendezők Umbra című alkotását tüntették ki.

A fesztivál idén sem ért véget magyar vonatkozású díj nélkül, Buda Anna Flóra Entropia című animációja kapta a rövidfilmes kategóriában a Teddy-díjat, a hagyományos nemi identitásoktól eltérő szexuális önazonosságok témáját megjelenítő filmművészetnek szentelt elismerést, amelyről egy független zsűri dönt. A díjra jelöltek szűkített listájára felkerült a Berlinalén szereplő másik új magyar alkotás is, Tóth Luca Lidérc úr című animációja. Buda Flóra Anna az Entropiával diplomázott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) animáció tanszékén. Témavezetője, illetve a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával készült alkotás egyik producere Fülöp József, a MOME rektora. A tízperces animáció három párhuzamos univerzumot mutat be. Egy-egy fiatal nő él bennük különböző körülmények között. A rendszerbe véletlenül bekerül egy légy, amely képes átjárni a három világ között. Meg is nyit egy kaput, amelyen keresztül a lányok elindulhatnak egymás felé.

A Berlinale a világ legnagyobb filmes közönségfesztiválja, és a cannes-i és a velencei filmünnep mellett a legjelentősebb A kategóriás filmfesztivál Európában. A 11 napos szemlén 72 országból 400 filmet mutattak be. A Berlinalén számos független – nem a fesztivál vezetői által összeállított – zsűri is oszt díjat, köztük a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége (FIPRES­CI), az Amnesty International nemzetközi civil jogvédő szövetség németországi szervezete vagy a katolikus média világszövetség (SIGNIS) és a protestáns egyházak nemzetközi filmes testülete, az INTERFILM közös, ökumenikus zsűrije is. Az egyik ilyen díj a Teddy, amely az LMBTQ-közösség egyik legrangosabb filmes elismerése. Az elismerés olyan alkotások és művészek támogatását szolgálja, amelyek, illetve akik a közösség ügyeit „a társadalom széles körében megjelenítve hozzájárulnak a tolerancia, az elfogadás, a szolidaritás és az egyenjogúság erősítéséhez” – áll a díj honlapján közölt ismertetőben.