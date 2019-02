Most, hogy a volt korrupcióellenes főügyésznőt, Laura Codruța Kövesit becitálták a romániai igazságszolgáltatás szereplői által elkövetett bűncselekményeket kivizsgáló ügyészségre és 18 dossziét állítottak össze ellene, a régi mondást úgy lehetne módosítani, hogy aki dossziét ránt, dosszié által vész el. Közismert, hogy a főügyésznő korábban igen gyakran élt az elveszejtések dosszié-előrántásos módszerével. Igen látványosan történtek az ilyen események, a gyanúsítottakat maszkosok díszkíséretével és kezeiket bilinccsel felékesítve vezették a rivaldafényben. Rögtön bűnözőnek kiáltották ki, mert vélhetően nemigen létezett az ártatlanság vélelme.

Kövesi asszonyságot most egy bűnöző, Sebastian Ghiță feljelentése alapján gyanúsították meg, aki a titkos szolgák nagy barátja, a titkosszolgálat beszállítója volt, amiből eurómilliókat kaszált és inkasszált. Úgy látszik, annyit, hogy megvette a szerbeket is, akik nem adják ki Romániának, és most Belgrádból jelentgeti a főügyésznőt, akit fő ellenségének tart. A bűnüldözés volt bajnokát, Kövesit olyasmikkel gyanúsítják, mint amikkel ő vádolta az általa meggyanúsítottakat annak idején: vesztegetéssel, hatalommal való visszaéléssel, hamis tanúzással. Pontosan akkor idézték be, mikor Brüsszelbe kellett volna utaznia, mert megpályázta az európai főügyészi tisztséget. Ő, mint minden gyanúsított, saját maga szerint ártatlan, de ez a kivizsgálás foltot ejthet hitelén és akadályozhatja a főügyészi tisztség elfoglalásában. Szerencsére nálunk egy meggyanúsítás miatt nem szoktak lemondani a közszereplők, hisz nem Szlovéniában élünk, ahol egy parlamenti képviselő, akit levegőnek néztek az eladók, ellopott egy szendvicset. Nem vették észre, de később kifizette, ennek ellenére lemondott. Nálunk az ilyesmi nem divat, különben sem azért lopnak el valamit, hogy azt vagy annak ellenértékét megtérítsék. Most Iohannis, az ellenzéki pártok, valamint az Európa Bizottság és az Egyesült Államok nagykövetsége is egy emberként áll ki a hölgy mellett. A kormánypárt képviselői azzal biztatják Kövesit, hogy ne búsuljon, ne féljen, mert korrekt eljárásban lesz része. Bízzon az igazságszolgáltatásban, esetében is tiszteletben tartják az ártatlanság vélelmét. No mármost, még az is megtörténhet, hogy a szokásos módon néhány oldalnyi vádat összeeszkábálnak ellene is, ami alapján el fogják ítélni. Közben ő, szintén jó hazai szokás szerint, már rég külföldön lesz, és elnyeri az európai főügyészi tisztséget. Bizony keletkezhet némi bonyodalom ebből, ha Románia az ítélet alapján netán európai elfogatási parancsot ad ki ellene. Na de akkor mi fog történni?! Gondolkodhat azon, hogy hová szökik majd. Most nem az az elv, hogy kéz kezet mos, hanem kölcsönösségi alapon kéz kezet bilincsel meg. Ma én a tiedet, holnap te az enyémet. Kövesi esetleg elmegy Madagaszkárra, a szélhámos Radu Mazăre volt konstancai bohócpolgármester vendégszeretetét élvezni, aki viszont még nem nyilatkozott Kövesi-ügyben. De elrepülhet Costa Ricába, Elena Udrea volt turisztikai miniszterhez, aki úgy köszöntötte a meggyanúsítottat, hogy Isten hozta a bűnözők klubjában! Ilonka alighanem szívesen vendégül látná. El tudnak majd merengeni a régi szép idők emlékein, amikor még – Udrea szerint – a főügyésznő a titkosszolgálattal beszélte meg, hogy egy hónap alatt ki ellen milyen dossziékat állítanak össze, kiket vádolnak meg. Akiket elítéltetett a főügyésznő, most azok jelentették fel és ítéltethetik el. Az igazságügyminiszter már többször is kérte Románia főügyészének leváltását is, a régi motoros bíráktól lassan-lassan megszabadulnak a most hatalmon levők, remélve, hogy így ők is megszabadulnak az elítéléstől. A kormánypárt Géppuska becenevű képviselője megmondta, hogy nehéz élete lesz Kövesinek, mert most „rá került a sor”, felelnie kell az elmúlt évekért. A kerék forog, egyszer fenn, egyszer lenn. Akik most esetleg elítélik a volt főügyésznőt, előbb-utóbb szintén sorra kerülnek, egy következő garnitúra meg majd őket záratja be.

Még szerencse, hogy utánpótlás mindig kerül.