Több nagy köz- és magánberuházás megvalósulására lehet számítani a 2019–2022-es időszakban Sepsiszentgyörgyön, melyekből az önkormányzat is bőven kiveszi a részét – jelentette be Antal Árpád polgármester. Az elöljáró szerint, ha minden jól halad, az elkövetkező négy évben minden idők legjelentősebb befektetései zajlanak le a városban kulturális, oktatási, gazdasági, sport és nem utolsósorban infrastrukturális vonatkozásban.

Az idén már esedékes vagy legalábbis elkezdődő magánberuházások közül Antal Árpád az Oltmező utcán létrehozandó bevásárlóközpontot – amely tervről lapunkban már beszámoltunk –, illetve az ipari parkban várhatóakat említette. Utóbbiak kapcsán egyelőre nem bocsátkozott részletekbe. A magánbefektetések között említette még a Sapientia Alapítvány által a város területén tervezetteket, illetve pár, a megyeszékhelyen jelen lévő multinacionális vállalat elképzeléseit – köztük a német tőkéjű Zambelliét.

Mint arról beszámoltunk, tízhektáros telek vásárlására és egyetemi kampusz építésére szeretné fordítani a Sapientia Alapítvány azt a 4,15 milliárd forintos támogatást, amivel a magyar kormány az alapítvány sepsiszentgyörgyi fejlesztéséhez kíván hozzájárulni. Ami az önkormányzatot illeti, Antal Árpád rámutatott: a város által benyújtott európai uniós pályázatok is idén indulnak, emellett a sportberuházásoknál is jelentős előrelépés várható. A Design Bank elnevezésű elképzelés gyakorlatba ültetésének is nekilátnak. A polgármester megjegyezte, részleteket a megyeszékhely költségvetésének elfogadása után tudnak közölni minden beruházásról.

Számításaik szerint a büdzsé jóváhagyása március közepére történhet meg, a terv elkészült, az önkormányzat további lépései az országos költségvetéstől függenek. Az állami költségvetés elfogadása egyébként fontos előrelépést hozhat a kisstadionnál is. Az elöljáró szerint a parlamenti szakbizottságban sikerült elfogadtatni az RMDSZ indítványát, miszerint az oktatási minisztérium rendelkezésére bocsátják a rá eső rész befejezéséhez szükséges összeget. Kérdés, hogy a kivitelező képes lesz-e elvégezni a munkát. Amennyiben igen, akkor az önkormányzat is úgy tervezi pénzügyeit, hogy a létesítmény rá eső részén (a Victor Babeș utca felőli, „alsó” hányad) zajló építkezés is megfelelő ütemben haladjon, és legkésőbb jövő év tavaszán lezárják a beruházást.

A polgármester a maga részéről derűlátó, ami a beruházások megvalósítását illeti, és fontosnak tartja, hogy ezek a befektetések nem lesznek annyi­ra népszerűtlenek, mint például az elmúlt tíz évben lezajlott infrastrukturális beavatkozások (útjavítások, cső- és vezetékcserék). Antal Árpád szerint az elkövetkező négy évben nem lesz példa arra, hogy egyszerre negyven-ötven utcában párhuzamosan folyjon nagyobb munkálat, legtöbb öt-tíz utcában dolgoznak majd évente.