Dragnea kihallgatását kérik

Liviu Dragneát első fokon három év és hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték a Teleorman Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósággal kapcsolatos ügyben hivatali visszaélésre való felbujtás miatt. Az ítélet ellen mind az Országos Korrupcióellenes Ügyészség, mind a vádlottak fellebbezést nyújtottak be, és a per még 2018 szeptemberében fellebbviteli szakaszba került, a legfelsőbb bíróság öttagú bírói tanácsai körüli viták miatt azonban több alkalommal is halasztották a tárgyalást.

Liviu Dragnea tegnap nem jelent meg a bírák előtt, ügyvédein keresztül azonban azzal az igényléssel fordult a testülethez, hogy hallgassák ki ismét őt is és több tanút is. A korrupcióellenes ügyészség szintén kérte a vádlottak kihallgatását. Az igénylésekről a későbbiekben dönt a bírói testület, amely március 18-át szabta meg az újabb tárgyalás időpontjául.

A kormánypárt és a képviselőház elnökét azért állította bíróság elé a korrupcióellenes ügyészség, mert 2006 és 2013 között, amikor a Teleorman Megyei Tanács, illetve a Szociáldemokrata Párt megyei elnöke volt, állítólag az ő közbenjárására a megyei tanács költségvetéséből fizettek két olyan alkalmazottat, akik valójában nem a gyermekvédelmi igazgatóságnál, hanem a párt megyei szervezeténél dolgoztak.