A magyar széppróza napja

A magyar nyelvű költészet jóval előbb kibontakozott, mint a széppróza, Jókai korára azonban ez is világszínvonalra emelkedett, a 19–20. század fordulójától pedig magyar alkotók egész sora jelentkezett rendkívüli prózaírói tevékenységgel – emlékeztetett a Magyar Írószövetség ünnepi estjén a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatvezetője. Mezey Katalin hozzátette, ezért is jó lenne, ha az európai rangú magyar széppróza is ugyanúgy megjelenhetne nagy világnyelveken, ahogy más környékbeli népek irodalmai. Szentmártoni János költő, a Magyar Írószövetség elnöke azt mondta: a tavaly indult kezdeményezés sikerét mutatja az is, hogy idén sokan már spontán módon szerveztek saját szépprózanapi rendezvényeket határon innen és túl.