A Fancy csapat a Light című produkcióval utasított mindenkit maga mögé 91,50 ponttal, a Dolls együttes a Pump it előadással 88,67 pontot kapott és harmadik helyen végzett, a One Beat csapat a China Town produkcióval az első helyet szerezte meg 89,75 ponttal. A Four Seasons of Love című darabbal Andreea Moldovan és Sándor Mátyás a duó kategóriában utóbbi balesete ellenére is harmadik helyezést ért el 87,88 ponttal.

A Dancing Dolls csapat a Two minutes from India című produkcióval sem talált legyőzőre, hiszen 89,83 pontot kapott. 91,50 ponttal az egyéni kategóriában első helyen végzett Denisa-Maria Cernescu a Clap című előadással, valamint a Mega Crew csapat is a legjobbnak bizonyult 93,00 ponttal. A Trio Angels és a No Limit csapat szintén elsőként zárt, előbbi a Charlie’s Angels (91,00 pont), utóbbi a Military című produkcióval (86,75 pont). A Varsity együttes I like drilling című előadása 90,50 pontot kapott és második helyen végzett.

„Az egyik szemem sír, a másik mosolyog, hiszen a duó produkció közben Sándor Mátyás súlyos balesetet szenvedett, mindenki szeme láttára eltört a karja. Táncos párja Andreea Moldovan teljesítette a produkciót egyedül, a csapattársak pedig a színpad mellett állva nézték végig a szörnyű balesetet. Gratulálok a gyerekeknek, akik a történtek ellenére nagy lelki erőről tettek tanúbizonyságot. Nagyon büszke vagyok rájuk, Sándor Mátyás pedig hősiesen viselte a balesetet, azonban műtéti beavatkozásra volt szüksége. Köszönöm a szülőknek, akik végig támogattak ezekben a nehéz percekben és szurkoltak a gyerekeknek. Köszönöm Imreh Ildikónak a segítséget és Bartók Ildikónak a gyönyörű ruhákat” – fogalmazott Molnár Enikő táncoktató.

A Love to Dance csapata: Andreea-Victoria Alexandrescu, Ioana Anton, Barabási Janka Johanna, Bartha Csilla, Alexandra Bălănică, Brianna Bălănică, Berecz Andreea, Bernad Andreea, Bezsnei Abigél, Andrada Bercea, Denisa-Maria Cernescu, Emilia Coman, Csutka-Daczó Zsanna, Dima Cosmin, Dobri Anita, Galang Nicole Anne, Gombos Andrea, Iancu Henrietta Judit, Imreh Izabella, Imreh Diána Andrea, Imreh Edina Gyöngyvér, Imreh Evelin Léda, Karácsony Adrienn, Koós Adrienn, Konnát Barbara, Krizbai Attila, Laslo Renáta Brigitta, Andreea Moldovan, Mara-Ioana Pandele, Ana-Maria Popa, Sándor Mátyás, Szakács Johanna, Sylvester Henrietta Vanda, Diana-Oana Turturică, Rianna-Ecaterina Trandafir, Tódor Maia, Ştefania-Alexia Toma, Andreea-Mălina Urdă, Vass Barbara Nikolett, Vlăsceanu Andrea Renáta, Zsigmond Zsanett. (miska)