– Honnan jött az ötlet, hogy esküvőszervező irodát nyisson?

– Régi álmom vált valóra. Amióta az eszemet tudom, szeretek szervezni, így hamar eldöntöttem, hogy ilyen irányban folytatom a tanulmányaimat. Az egyetemi évek alatt sikerült mélyebben elsajátítanom a rendezvényszervezés csínját-bínját, és már akkor eldöntöttem, hogy ezzel (is) szeretnék majd foglalkozni. A Dreamy Wedding Esküvőszervező Iroda megnyitásának azonban csak most jött el az ideje, hiszen – ahhoz, hogy sikeres legyen – ezt átfogóbb tanulásnak és hosszas előkészületnek kell megelőznie.



Minden a helyén legyen

– Mi az esküvőszervező feladata?

– Mivel a nagy nap minden ember életében – igen, úgy hiszem, hogy a férfiak életében is – az egyik legmeghatározóbb pillanat, fontos, hogy minden a helyén legyen, hogy a boldog pillanatokat ne árnyékolja be a stressz vagy valamilyen nem várt probléma. Ahhoz, hogy az ifjú pár és a násznép az esküvő napján egy gördülékenyen működő, tökéletesen összeállt koncepciót lásson, rengeteg munka szükséges, és sokszor a nagy egész legapróbb részletei is képesek kalamajkát okozni. A pár dolga, hogy egymásra figyelve, nyugodtan és boldogan készüljön az esküvőre, minden egyéb a szervező feladata. A tervezéstől egészen az utómunkálatokig tartó szervezés mellett tanácsokkal, ötletekkel is igyekszem támogatni a házasulandókat.

– Honnan jött a névadás ötlete?

– A Dreamy Wedding magyar jelentése az álomszerű esküvő. Ez jelképezi a célt, ami nem más, mint valóra váltani a pár nagy nappal kapcsolatos álmait. Ahogyan minden pár más, úgy minden álom és minden esküvő is más, mindenik egyedi, különleges, ezért kell mindent ehhez igazítani. A szervezés során a pár vágyai, igényei, stílusa kerülnek középpontba, nekem szervezőként arra kell figyelnem, hogy az álom részletei harmonikusan illeszkedjenek, úgymond minden passzoljon mindennel, legyen szó hatalmas sátras buliról DJ-vel és svédasztallal, hagyománykövető lakodalomról vagy elegáns bálról.



Az ifjú pár dönti el

– Hogyan zajlik az esküvőszervezés?

– Az első találkozó után az ifjú pár – miután megismerkedtünk és közösen eldöntöttük, milyen arculata lesz az esküvőjüknek – egy átlátható, pontos költséglistát kap, hogy mérlegelhessen, és ha szükséges, változtathasson. Ha velem kívánnak dolgozni, akkor végig követhetik a szervezés folyamatát, kérhetnek részleges szervezést, de akár úgy is dönthetnek, hogy egyáltalán nem foglalkoznak a szervezéssel, csak „besétálnak” a kész esküvőjükre. Az előkészületek ideje alatt folyamatosan a pár rendelkezésére állok, természetesen minden kérést, kérdést, információt bizalmasan és teljes diszkrécióval kezelek. Emellett, amennyiben a pár vagy az általuk kiválasztott szolgáltató (zenekar, fotós, ceremóniamester stb.) ragaszkodik hozzá, az esküvő előtt megismerkedhetnek és személyesen is egyeztethetnek a részletekről.

– Mik a jövőbeli tervei, céljai?

– Az esküvőszervezés rendkívül változatos munkát biztosít. Varázslatos munka ez, rengeteg lehetőséget, újdonságot tartogat. Fontosnak tartom a folyamatos tanulást, naprakész szolgáltatói adatbázisom bővítését és azt, hogy mindig nyitott maradjak az újra. Amennyiben igény lesz a munkámra, a továbbiakban más típusú rendezvények, például gyerekzsúrok, céges partik, keresztelők megszervezését is szeretném vállalni, ez azonban még egy kicsit várat magára, hiszen mindez újabb, alapos felkészülést igényel.