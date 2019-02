A KATOLIKUS EGYHÁZ IS HALAD A KORRAL. Március elsejétől helyezik üzembe azt az internetes honlapot (www.pontifex.ro), amelyet a csíksomlyói pápalátogatásra érkező zarándokok regisztrációja érdekében hoztak létre.

Az online felületen akár csoportosan, akár egyénileg regisztrált személyeket úgynevezett szektorokba osztják majd be, ami megkönnyíti a zarándokok mozgását a csíksomlyói nyeregben. Oláh Zoltán kanonok, a Gyulafehérvári Főegyházmegye pápalátogatás ügyében illetékes sajtóreferense szerint felkérték a római katolikus plébániákat, hogy szervezzék meg a csoportokat, amelyeket majd a főesperességek összesítenek és jelentenek be a honlapon. Mivel sokan vannak, akik nem egy plébánián keresztül, hanem egyénileg vennének részt a történelmi eseményen, szükség volt egy online platformra, ahol összesíteni lehet a szektorokat. A szervezők mindazonáltal azt javasolják az erdélyi résztvevőknek, hogy csoportosan jelentkezzenek be, mert a csoportok élveznek majd előnyt a szektorok kialakításakor. Ferenc pápa június elsején érkezik a csíksomlyói Mária-kegyhelyre. (Székelyhon/Főtér)

A KÉPVISELŐHÁZ KÖLTSÉGEI. Összesen több mint 175 millió lejre rúgtak tavaly a parlamenti képviselőkkel kapcsolatos kiadások – derül ki az alsóház honlapján közzétett adatokból. 2018 januárjától az esztendő végéig 175 188 080 lejt költött az állam a képviselőkre, a legnagyobb összeget – több mint 17 millió lejt – decemberben, a legkevesebbet – több mint 12 millió lejt – januárban. A kiadások magukban foglalják a képviselők bérét, a napidíjakat, a lakásbérlési és utazási költségeket, a telefonköltségeket, a parlamenti irodák fenntartásával járó költségeket, illetve a külföldi kiszállások költségeit. Az elmúlt évben a parlamenti képviselők jövedelme 39 389 341 lejt tett ki. Napidíjakra 10 146 296, szállásra 17 188 625 lejt költött a képviselőház januártól decemberig. Az utazási költségek 9 517 681, a telefonköltségek pedig 226 252 lejre rúgtak. Emellett 96 049 489 lejt költött el az alsóház a képviselők parlamenti irodáinak fenntartására. 2018-ban 226 külföldi kiszállásuk volt a képviselőknek, és ezek összesen 2 670 395 lejbe kerültek. (Agerpres)

ISMÉT KIHALLGATJÁK DRAGNEÁT. A fiktív alkalmazásokkal kapcsolatos ügyben ismét kihallgatják Liviu Dragneát, miután a legfelsőbb bíróság jóváhagyta a Szociáldemokrata Párt elnökének erre vonatkozó kérelmét. Dragnea március 18-ára kapott újabb idézést a fellebbviteli perben, miután első fokon három év és hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték a Teleorman Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósággal kapcsolatos ügyben hivatali visszaélésre való felbujtás miatt. A per még 2018 szeptemberében fellebbviteli szakaszba került, a legfelsőbb bíróság öttagú bírói tanácsai körüli viták miatt azonban több alkalommal is halasztották a tárgyalást. (Agerpres)