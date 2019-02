Egy délután Radnótival

Azaz Sepsiszentgyörgyön csak fél délután, mert a felolvasómaraton helyi szervezője, a Bod Péter Megyei Könyvtár az előzetes bejelentkezések, no meg az elmúlt évek tapasztalata alapján úgy ítélte meg, jó lesz, ha három órát kitöltenek felolvasásukkal a Radnóti-tisztelők.

Ám kellemesen csalódniuk kellett, hiszen a könyvtár olvasótermének kilincsét egymásnak adták a versesköteteket szorongató, idősebb és fiatalabb generációkat egyaránt képviselők, sőt, olyan olvasásra jelentkező hölgy is akadt, aki kézzel másolt verseket olvasott fel – és nem azért, mert nem akadt kézügybe Radnóti-kötete, hanem mert ekként is szándékozott kifejezni a tragikus sorsú költő iránti rajongását. A felolvasómaratont egyébként a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár szervezi, idén a 110 éve született, 75 éve meggyilkolt Radnóti Miklóst választották a mostanára már világméretűvé nőtt rendezvény „főhősévé”: mint Török Edit könyvtáros a Krónikának elmondta, összesen kilenc országból több mint 32 ezren jelezték, hogy csatlakoznak a közös olvasáshoz.

Radnóti versei nemcsak magyarul, hanem román és angol fordításban is elhangzottak a tegnapi nap folyamán, különlegesség lehetett a magyarul nem tudó, ám a költő Bájoló című versét mégis magyarul felolvasó dél-koreai jelentkező produkciója. Nos, itt, Sepsiszentgyörgyön csak anyanyelvén hangzottak el a Radnóti-versek hivatásos előadók (mint a korábbi felolvasómaratonokon, ezúttal is színészeink: Korodi Janka, Várkonyi Eszter, Kolcsár József, Mátray László nyitották a sort) és egyszerű verskedvelők tolmácsolásában, a felolvasásokat időnként megzenésített versek bejátszása színesítette. És közönség is akadt folyamatosan, olyanok, akik felolvasni nem, csupán hallgatni szerették volna a verseket.