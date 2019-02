Mogherini rámutatott, hogy mindketten döntő fontosságúnak tartják a felek közötti kötelék és barátság fenntartását, ehhez az együttműködés, a párbeszéd folytatására van szükség számos területen, például a kereskedelmet, a klímaváltozást és az emberi jogokat illetően. A délelőtti megbeszélésen külpolitikai kérdések is napirenden voltak, egyebek mellett a legfrissebb venezuelai, közel-keleti, afganisztáni, nyugat-balkáni, ukrajnai és oroszországi fejleményeket is megvitatták, de szó volt az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájáról is. Mogherini és Pelosi megerősítette elkötelezettségét a multilateralizmus és a szabályalapú nemzetközi rendszer mellett. Ez üzenetértékű lehet az ezekkel meglehetősen ellenséges Donald Trump amerikai elnök számára.