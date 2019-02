Hulladékproblémák a Mount Everesten

A Mount Everestnek legtöbben a déli, nepáli oldalról vágnak neki, ám az elmúlt években a kínai oldal népszerűsége is növekedni kezdett. A Tibetben lévő kínai alaptábor ugyanis autóval is megközelíthető, míg a nepáli oldalon lévőt csak nagyjából kétheti gyaloglással lehet elérni. A látogatók számának folyamatos növekedése miatt azonban a világ legmagasabb hegyén egyre nagyobb problémát jelent a hulladék felhalmozódása.

A Kínai Hegymászószövetség szerint 2015-ben – erre az évre vonatkoznak a legfrissebb adatok – 40 ezren keresték fel az alaptábort a kínai oldalon, a nepáli erdészeti és talajvédelmi minisztérium pedig rekordszámú, 45 ezer látogatóról számolt be a 2016–2017-es időszakban. A kínai hatóságok januárban jelentették be, hogy évente 300-ra fogják korlátozni a kiadható mászóengedélyek számát. A tibeti hatóságok még tavaly decemberben bejelentették az alaptábor lezárását a turisták előtt, és bár az elmúlt napokban szárnyra kapott a hír a kínai közösségi oldalakon, hogy a korlátozás végleges lesz, a Hszinhua állami hírügynökség által megszólaltatott illetékesek ezt cáfolták.

A hatóságok szerint a Mount Everest múlt tavaszi „nagytakarításakor” nyolc tonna hulladékot, köztük emberi ürüléket és hátrahagyott mászófelszereléseket gyűjtöttek be a hegyről. Az idei nagyszabású hegycsúcstisztítás során a 8000 méter fölött talált emberi maradványokat is megkísérlik lehozni a hegyről. A hideg és a magasság miatt ezek a holttestek gyakran évekig, évtizedekig is a hegyen maradnak.