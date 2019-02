Megnyitották Békéscsabán az Andy Warhol-kiállítást

Fekete Péter az Ezüst úton a bölcsőtől a ...-ig című, Andy Warhol műveit bemutató kiállítás megnyitóján arról beszélt, hogy ennek a találkozásnak a lehetőségét teremtette meg most a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum. A kiállításon a világviszonylatban is jelentős gyűjteménnyel büszkélkedő szlovákiai Andy Warhol Modern Művészeti Múzeum és a Mezőlaborci Andy Warhol Társaság gyűjteményéből származó több mint kilencven műtárgyat mutatnak be a budapesti Szlovák Intézet közreműködésének köszönhetően. Láthatóak egyebek között a művész személyes tárgyai; öltözékei közül is szerepel néhány jellegzetes, érdeklődésre feltétlenül számot tartó darab.

„Öröm és büszkeség, hogy Békéscsabán a nagy magyar romantikus festő nevéről elnevezett múzeum a falaira, falai közé tudta hozni, varázsolni a huszadik század egyik meghatározó képzőművészének, »poplegendájának, -pápájának« a munkáit, a munkásságát reprezentáló kiállítási anyagot. Békéscsaba, egyebek mellett Munkácsyval, a világban van jelen. A Warhol-kiállítással Békéscsabán a világ van jelen. Jó ezt a kettős jelenlétet együtt, egyszerre, jóféle mellérendelésben szemlélni” – mondta az államtitkár. Fekete Péter, felidézve Warhol pályafutását, kiemelte, hogy a művész reklámgrafikusként elkészítette az előbb híres, majd elhíresült dollárbankóit, a Campbell-féle leveskonzerveket ábrázoló festményeit, majd a Marilyn Monroe-portrékat eredeti fényképfelvételek feldolgozásával, és egyszerre híres, majd világhírű lett.

Szarvas Péter, Békéscsaba független polgármestere, miközben felidézte a 70-es és 80-as évek világát, kifejezte reményét, hogy igen sokan fogják megtekinteni az Andó György múzeumigazgató által az évtized kiállításának nevezett tárlatot.