Kevesebb öngyilkosság

A legnagyobb arányú, 70 százalékos csökkenés a 40–49 éves korosztályban történt, ami nemzetközileg is kiemelkedőnek számít, hangsúlyozta az államtitkár, aki szerint a csökkenés hátterében egyrészt az egészségügyi rendszer fejlődése áll, másrészt a gazdaság élénkülésével a kilátástalanság is csökken.

Rétvári Bence kitért arra is, hogy az elmúlt ötven év alatt eddig egyszer sem fordult elő ilyen mértékű javulás Magyarországon. Ez is jól mutatja, hogy a csökkenés nem eseti, hanem a 2010 óta bevezetett többirányú tudatos beavatkozásoknak köszönhető. Az államtitkár szerint az, hogy Magyarországon gyorsabban sikerül visszaszorítani az öngyilkosságot, mint Európa többi országában, annak is köszönhető, hogy jól működnek a depresszió koraibb és hatékonyabb kezelése érdekében hozott intézkedések, s ide sorolta az egészségügyi többletforrásokat, valamint a Nemzeti Mentális Egészségügyi Programot is.