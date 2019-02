Mint ismeretes, a két alakulat legutóbb vasárnap, a pontvadászat 7. körében játszott egymás ellen, s a fővárosi párharcot a roppant tartalékos háromszékiek 83–64 arányban veszítették el. Az Agronómia hétvégi sikerével egy 14 mérkőzése tartó veretlenségi sorozatot tört meg, míg a KSE a Nagyvárad, a Bukaresti Rapid, az Alexandria és a Marosvásárhelyi VSK legyőzése után kapott ki újra.

Ljubomir Kolarević tanítványai nyolc diadallal és tíz vereséggel a tabella harmadik helyezettjeként (26 pont) várják az esti meccset, a bukaresti lányok pedig mindössze három győzelemmel a tarsolyukban, tizennégy elvesztett meccsel a hátuk mögött (20 pont) sereghajtóként érkeznek Háromszékre.

A jelenlegi szezonban a csapatok már háromszor is játszottak egymás ellen, s a hétvégi Agronómia-győzelem mellett két kézdivásárhelyi sikert is feljegyezhettünk (66–50 és 70–53). A papírforma egyértelműen a felső-háromszéki gárda mellett szól, ám ne igyunk előre a mieink diadalára, hiszen balesetek még történhetnek... Reméljük, hogy most ilyen nem fordul elő és nyer a KSE. Hajrá, lányok! (tif)