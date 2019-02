A futam 2015-ös visszatérése óta minden évben elnyerte a legjobb F1-es rendezésnek járó díjat. A népszerű verseny megrendezéséhez a mexikói államtól évente kapott 16 millió dollárra is szükség van, de ezt most megvonják. „Nem tudom, mi áll az F1-es futam szerződésében. Ha ez az összeg is kell hozzá, akkor sajnálom, nincs rá módunk, hogy kifizessük. Támogatjuk az autósportot, de emiatt nem szórhatjuk el az állam pénzét” – mondta keddi sajtótájékoztatóján az elnök. A Mexikói Nagydíj szervezője azt mondta, a 23 év szünet után újjáélesztett futam az első három esztendejében 1,3 milliárdos hasznot hajtott, ami a befektetett összeg 12-szeresét jelenti. Ha valóban így van, magánbefektetők segítségével talán meg lehet menteni a viadalt.