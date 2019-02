Önkéntesek délutánja Kézdivásárhelyen

Bemutatták az elmúlt év fontosabb megvalósításait és az idei célkitűzéseket, az önkénteseket a találkozó házigazdái egy-egy szimbolikus kulccsal ajándékozták meg, jelezvén, kulcsfontosságú tagjai a csapatnak. Sárkány Hanna, az alapítvány sajtófelelőse szerint egész évben sikeres projekteken munkálkodtak, amit csak önkéntesek, illetve egyesületek, alapítványok és támogatók segítségével tudtak megvalósítani, és bebizonyosodott, hogy közösen nagy dolgokra képesek.

A megjelenteket a Wegener Pro Sanitate kuratóriuma nevében Bakk-Vitális Mária Kinga kuratóriumi elnök köszöntötte. „Nagyszerű érzés az, amikor segítségül hívjuk a Kézdivásárhelyen és a környéken működő alapítványokat, egyesületeket, karitatív klubokat, szervezeteket, állatvédő egyesületet, a magyar történelmi egyházakat, cserkészeket, pedagógusokat, a nyugdíjasklub tagjait, és ők ott vannak rendíthetetlenül és támogatják rendezvényeinket, vagy éppen mi kapcsolódunk be az általuk szervezett eseményekbe, fő támogató, valamint önkéntes szerepet vállalva” – mondotta többek között az alapítvány kuratóriumának elnöke.

Wilhelm Wegener, a céhes város díszpolgára gyakran emlegetett szavait is idézte, aki szerint: „hihetetlenül nagy az a kincs, ami a kezünkben és lelkünkben van, és ami már a nyugati társadalomban kihalt. Önzetlenül közösségünk segítségére sietni, ott lenni mindig, ahol arra szükség van, ez nem mindennapi dolog”. Bakk-Vitális Mária Kinga azt is hozzátette, „mi ösztönöztük arra Wegener urat, hogy Németországban is bejegyeztesse a Wegener Alapítványt és a kézdivásárhelyi cégekben levő részvényeit annak átadva, hosszú távon is folytonosságot biztosítson munkánknak. Köszönjük neki.”

A találkozó közös vacsorával és kötetlen beszélgetéssel folytatódott. A színvonalas zenét a Tempo Band zenekar biztosította.