Az ügyészségek, valamint az ellenzék is élesen bírálta tegnap, hogy a kormány ismét módosította az igazságszolgáltatás működését szabályozó jogi keretet. A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség közös egyszerű indítványt nyújtott be a képviselőházban az igazságügyi miniszter lemondását követelve. Szintén tegnap az Európai Bizottság is aggodalmát fejezte ki a román jogállamisággal kapcsolatos legutóbbi fejlemények kapcsán. Mindeközben Viorica Dăncilă kormányfő, valamint Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt elnöke semmilyen kivetnivalót nem talált a rendelet tartalma és annak elfogadása kapcsán.