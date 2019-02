Új minisztereket javasolnak

A párt országos végrehajtó bizottságának keddi zárt ajtók mögött zajló, éjszakába nyúló tanácskozása, melynek a fő témája a miniszterjelölés kellett volna legyen, sajtóértesülések szerint nem volt feszültségmentes. Egy adott pillanatban már a pártelnök lemondását is követelni kezdték egyesek, mivel nem tetszett, hogy Dragnea a két jelöltről is önkényesen döntött, illetve elutasított egy szélesebb, az államfő megkerülését is lehetővé tevő kormányátalakítást. Többen Răzvan Cuc személyével sem értettek egyet. A hangadó Marian Oprişan alelnök volt. Ő odáig ment, hogy még idénre új pártkongresszus összehívását kezdeményezte, hogy új vezetést válasszanak.

Az SZDP keddi döntése stratégiaváltást jelent a Klaus Iohannis államfővel folytatott politikai csatározásban: a párt ugyanis eddig ragaszkodott ahhoz, hogy ne hagyja miniszteri mandátum nélkül a kulcsembernek számító Lia Olguța Vasilescu alelnököt, volt munkaügyi minisztert. Liviu Dragnea az ülést követően kifejtette: amennyiben az államfő a két újonnan javasolt miniszterjelölt kinevezését sem hagyja jóvá, az SZDP „erősebb nyomással bíró döntést” fog hozni. A pártelnök szerint jelenleg nincs semmilyen komoly ok a kormányátalakításra. Mint mondta, a Tudose-kormány idején Răzvan Cuc megfelelően ellátta szállításügyi miniszteri feladatait, bízik benne, hogy most is képes lesz a szaktárca irányítására.