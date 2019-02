A kiskorúak védelméről tanácskoznak a püspökök a Vatikánban

Az egyháznak védelmet kell nyújtania főleg a gyermekek számára – hangsúlyozták a kiskorúak védelméről február 21. és 24. között tartandó vatikáni püspöki tanácskozás szervezőbizottságának tagjai, akik szerint a szexuális visszaéléseket övező hallgatást az egyházban is meg kell törni.

A Ferenc pápa által meghirdetett „csúcstalálkozóra” 190 résztvevőt várnak, köztük az egyház 114 püspöki konferenciájának elnökeit, a keleti katolikus egyházak, férfi és női szerzetesrendek, vatikáni kongregációk vezetőit. A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát ennek elnöke, Veres András képviseli. Jelen lesznek a vatikáni és egyházi reformokon dolgozó bíborosi tanács tagjai is. A püspöki tanácskozás moderátorának kinevezett Federico Lombardi volt szentszéki szóvivő bejelentése szerint Ferenc pápa mindvégig személyesen jelen lesz a vasárnapig tartó tanácskozáson, amelyet hétfőn még a vatikáni hivatalok (dikasztériumok) ülése követ.

A három és fél napos püspöki találkozó a Vatikánban csütörtökön, pénteken és szombaton reggel kilenctől este fél nyolcig tart. Az első nap a felelősség, a második a számvetés, a harmadik az átláthatóság címet kapta.

A nyitónap közös imával kezdődik, majd videót vetítenek papok elkövette visszaélések áldozatainak tanúvallomásával, ezt követően Ferenc pápa mond rövid beszédet. A munka plenáris üléseken és munkacsoportokban zajlik: a kiskorúak védelmét minden kontinensen megvizsgálják, az európai jelentést Reinhard Marx, a német püspöki konferencia elnöke tartja. A korábbi szinódusok gyakorlata szerint a püspöki karok előzetes kérdőíveket kaptak: az ezekre adott válaszok alapján állították össze a mostani találkozó kiinduló munkadokumentumát. Szó lesz a megelőzésről, a püspökök pásztori és jogi felelősségéről, a kánonjog biztosította lépésekről, a lehetséges eljárásokról.

Világi szakértők nem kaptak meghívást a tanácskozásra, jelen van viszont több, az áldozatokat képviselő szervezet, amelynek tagjait a püspöki tanácskozás szervezőbizottsága fogadta. Ezek a szervezetek a püspöki tanácskozással egy időben folyamatos sajtótájékoztatókat tartanak Rómában.

Szombat este a tanácskozás résztvevői bűnbánó liturgián vesznek részt, amelyen Naame afrikai püspök mond homíliát, és egy volt áldozat is felszólal. A püspöki tanácskozás vasárnap a Szent Péter-bazilikában bemutatott misével zárul, amelyet Mark Coleridge, az ausztráliai püspöki konferencia vezetője mutat be, és Ferenc pápa is beszédet mond. A püspöki tanácskozás nyilvános ülései és dokumentumai az erre indított, angol és olasz nyelvű vatikáni honlapon követhetők (pbc2019.org).

„Azoknak akarunk szót adni, akiknek nincsen hangja” – mondta a tanácskozást szervező Blaise Joseph Cupich amerikai bíboros. Hozzátette, hogy adataik szerint a papi visszaélések áldozatainak 80 százaléka tinédzser korú fiú.

A szintén a szervezőbizottsághoz tartozó Charles Scicluna érsek, aki egyben a visszaélések kivizsgálásával megbízott vatikáni ügyész is, kijelentette, a hallgatás nem elfogadható többé az egyházban sem. Nem zárta ki, hogy az egyház részletes adatokat közöl majd a visszaélésekről. Korábban Hans Zöllner, a kiskorúak védelmére megalakított pápai bizottság tagja egyházi adatok alapján elmondta, hogy 1945 és 2017 között az egyház tagjainak 3–4 százaléka követett el szexuális vissza­élést. Megjegyezte, hogy a katolikus egyház az egyetlen egyházi és világi intézmény, amely a tagjai által elkövett erőszakról nyilvános jelentéseket közölt. Hozzátette, hogy az esetek jelentős többsége 2002 előtt történt.

Federico Lombardi újságírókkal találkozva kijelentette, a tanácskozást kezdetben túlzott várakozás kísérte, majd elterjedt, hogy három nap alatt úgysem történik csoda. „Ferenc pápa azért hívta össze ezt a találkozót, hogy az egyház ebben is közös utat járjon be, közös felelősségvállalással. Nagyon súlyos árat fizettünk azért, mivel a múltban nem cselekedtünk” – mondta Lombardi.

Ferenc pápa tavaly vizsgálatot rendelt el a Chilében elkövetett visszaélésekről, amelyet a chilei püspökök testületi lemondása követett. Júliusban megfosztotta Theodore McCarrick volt washingtoni érseket bíborosi címétől, majd február 20-án kitaszította a papi rendből. Ezzel egy időben Ausztráliában vádat emeltek Georg Pell bíboros ellen az egykori egyházmegyéjében elkövetett papi pedofília eltussolása miatt. Az Egyesült Államokban 2004-ben jelent meg a John Jay Report az 1950–2002 közti visszaélésekről, Írországban 2006-ban a Murphy-jelentés, Ausztráliában 2012 óta nyolcezer áldozat jelentkezett, Chilében a vatikáni ügyészség több mint kétezer oldalas jelentést készített 160 áldozat tanúvallomásával.