Távirányítós lámpa kapcsolók /X/

Technikai világunk fejlődését követve a következő lépcsőfok a távirányító használata a lámpák kapcsolgatásához. Persze, a távirányító a televízióhoz ma már alap és bizonyos konyhai eszközök mellé, például páraelszívókhoz is szoktak mellékelni a gyártók.

Ezeket a praktikus kiegészítőket érdemes beiktatni a világítási rendszerünkbe is, hiszen pont a lámpa le- és felkapcsolgatása az, amit a legtöbbször teszünk meg egy nap. Pont ettől a tevékenységtől kíméljük meg magunkat! Nem maga a kapcsolgatás fárasztó, hanem hogy oda is kell mennünk a kapcsolóhoz, sőt, ha sötét van még meg is kell keresnünk.

Tökéletes kényelmi megoldás a lámpáknál is a távirányítók használata. Ezek a távirányítók jóval kisebbek a televíziókénál. Ideális megoldás a lámpák távirányíthatóságában, hogy a világítást onnan tudjuk vezérelni, ahol épp vagyunk. Este egy gombnyomással kapcsoljuk ki a tv-t, majd egy újabb gombnyomással a villanyt is lekapcsolhatjuk anélkül, hogy elhagynánk a jó meleg, puha ágyat.

A legjobb ezekben a távirányítós kivitelekben, hogy a le- és felkapcsoláson kívül akár még a fényerősséget vagy a világítás színét is tudjuk szabályozni az arra képes izzóknál.

Működésük

Ezek az aprócska készülékek rádiófrekvencián működnek nagy hatótávolsággal, így a falak sem jelentenek akadályt a lámpák vezérlésében. A régebbi típusokhoz még beltéri vevő volt szükséges, de a mai daraboknál már erre sincs szükség. Egy vezérlő segítségével több helyiséget is tudunk irányítani. Illetve az összes vezérlő működik más-más helyiségben is.

A televíziók távirányítójával ellentétben jóval kevesebb gomb van rajtuk, így a kezelésük is sokkal egyszerűbb, ezért mindennapi használatuk során az idősebb generáció is jól fog boldogulni velük.

A működési elvet figyelembe véve a következő lépcsőfok a világítástechnika területén a hangvezérlés. Ha már most gondolunk a jövőnkre, érdemes a világítási rendszerünket úgy összeállítani, hogy az hangvezérléssel kompatibilis legyen. A Philips Hue megoldásai azok, amelyek erre alkalmasak. Bizonyos okos technológiákkal már jelenleg is hangvezérelhetőek ezek a termékek.

Megjelenésük

A távirányítható lámpák közül sem egy stílusból kell választani. Mennyezeti lámpák közül a Sileras mennyezeti lámpát emelnénk ki. A nem túl drága, mégis minőségi termék csomagolásában már ott van a vágyott távirányító is, amivel be- és kikapcsoláson kívül még a színhőmérsékletet is tudjuk szabályozni a ragyogóan fényestől a hangulatosig.

Mennyezeti megoldásokon kívül állólámpák, fali megoldások, függeszték stílusúak is vannak. Illetve létezik egy olyan megoldás is, hogy a foglalatunknak megfelelően olyan LED-es izzót vásárolunk, amihez kapunk távirányítót is.

Az Alkonylámpa Magyarország egyik vezető világítástechnikai webáruháza. Szívesen állnak az érdeklődők rendelkezésére is ötletekkel, lámpákkal és garanciával egyaránt. Világos, hogy hozzájuk fordulhatunk, ha valami nem világos! (X)