Milyen alkalomból béreljünk limuzint? /X/

Kezdjük az elején…

Kisgyermekkorban a szülinap egy igazán jelentős esemény, amiből csak 1 van egy évben és olyan sok idő eltelik a kettő között, hogy igazán emlékezetessé kell tenni az évfordulót. Pont emiatt bérelhetünk limuzint gyerekzsúrra, amikhez alkalmazkodva a zene és a díszítés is teljes mértékben gyerekbarát és a kis ünnepeltnek szól. Ebben az esetben lufidekor és gyerekpezsgő bújik meg a limuzin belsejében, hogy óriási meglepetést okozzon a résztvevőknek.

Ahogy nőnek a gyerekek, egy újabb mérföldkő az életükben a szalagavató, ballagás, érettségi, melyek mindegyikére bérelhetünk limuzint, ha kedvünk tartja. Egy fiatal felnőtt esetében pedig milyen sikkes és vagány dolog az afterparytra egy limoval begördülni, a többiek irigy és meglepett pillantásától kísérve. A ballagásról távozva pedig egy limuzin sofőrje veszi át a virágokat és segít be minket a kocsiba. A limuzin már önmagában feltűnést kelt, nem is beszélve arról, hogy ilyenkor mennyire tudják egymást irigyelni a diákok.

A legény- és leánybúcsú is fontos alkalom a maga nemében, hiszen egy nagyon lényeges esemény előkészületi bulija. Az utolsó szabad este függetlenként igazán megér egy kis luxus életérzést. Éppen ezért elmaradhatatlan kelléke a leánybúcsúknak a limuzin. Ennek során nem csak az autóban utazhatunk és kortyolgathatjuk a hűvös pezsgőt, hanem akár a tetőablakba is kiállhatunk, hogy a bámészkodó autósoknak vagy gyalogosoknak integessünk egy kicsit.

Mindezek tetejében egyes limuzinbérléssel foglalkozó cégeknél lehetőség van profi fotóst is szerződtetni a limuzinba, így megörökíthetjük az utazás minden pillanatát úgy, hogy véletlenül se maradjunk le a képről. Hogy az élményeket azonnal megoszthassuk, lehetőségünk van használni az ingyenes wifi szolgáltatást is. Ez hasznos lehet még az online zenehallgatás miatt is.

Végül pedig esküvők esetében is lenyűgöző látványt nyújt, ha az ifjú pár egy limuzinnal érkezik és távozik. Ezzel nagyban megkönnyíthetjük az életünket, hiszen senkinek nem kell vezetni a vendégseregből, így senki sem marad ki az alkoholfogyasztásból. Kreatív fotózásra is roppant dekoratív kiegészítő lehet, mind kültéri, mind a limuzin belső terében történő fotózás esetében is. Arról nem is beszélve, hogy bizonyos helyeken különböző limuzinbérlési akciókkal is tovább szépítik az ifjú pár nagy napját.

Mindezek felett pedig a hétköznapokban is számos lehetőség adódik arra, hogy limuzint béreljünk magunknak.