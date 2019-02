Befőttesüveget ajándékba? Igen! Megmutatjuk hogyan! /X/

Ideális esetben az ajándékozás örömmel tölti el azt az embert, aki adja az ajándékot! Igaz lehet ez akkor, amikor olyan dolgot készítünk, amibe belerakjuk a szívünket, lelkünket, sőt, még eltaláljuk azt a befőttesüvegcsébe csomagolt ajándékot is, amire az illető örömmel fog tekinteni egy jó darabig. Legalábbis ameddig elfogy a tartalma. Mindjárt mutatjuk, hogy mire is gondolunk!

Praktikus vagy porfogó?

A kézzel készített ajándékoknak nem mindenki örül. Igen, szép, köszönöm... Aztán egy olyan polcon, vagy dobozban végzi a kapott ajándék, amit jobb esetben még egyszer életünkben meglátnak azok, akik kapták. De léteznek olyan kézzel készített meglepetések, amelyek igenis örömet csempésznek a hétköznapokba, nem is kell megvárni, míg valami alkalom adódik. A gesztus a lényeg, és az, hogy ne csak "szép" és "dekoratív megjelenésű" legyen a kézzel készített befőttesüvegbe rejtett csoda, hanem legyen egy kis haszna is!

Próbáltak-e már fürdősó válogatást összekészíteni? És nem, nem zacskóba "beleszórós" változatra gondoltunk, hanem épp ellenkezőleg. Megadhatjuk a módját annak, ha fürdősó válogatást kívánunk ajándékozni úgy, hogy egy tetszetős üvegcsébe töltjük valamilyen szisztéma szerint (szín, szemcseméret stb.), majd becsomagolva átnyújtjuk az illetőnek, akit szeretnénk meglepni. Nem igényel nagy kreativitást, sőt, ezzel az ajándék ötlettel több mennyiséget is ki lehet gazdálkodni attól függően, hogy mekkora üvegcsét szerzünk be. Miután az üveget feltöltöttük a fürdősóval, kössük át egy szép, díszes szalaggal, írjunk hozzá egy személyes ajándékkártyát és már át is lehet adni a kiválasztott személynek!

Kiváló nászajándék lehet, ha befőttesüvegből készítünk házi perselyt! Ez személyes ajándék, dolgoztunk is vele, de mégis tartalmaz olyan dolgot, aminek az ifjú pár nagyon örülhet: pénzt. Fogjunk egy tetszetősebb befőttesüveget, amit töltsünk fel 100, illetve 200 forintosokkal! Ne feledkezzünk meg arról, hogy a befőttesüveg tetejére nyílást vágjunk, körülbelül 2 cm hosszúságút, hogy biztosan beleférjen mindenféle nagyságú érme. Szalaggal átkötve, magunk készítette ajándékkártyára, valamilyen vicces szöveget írva átnyújthatjuk, mikor a nászajándékok átadása következik a lagzi során!

Nagyon sokan szeretnek kísérletezni otthon elkészített gourmet ételekkel-italokkal. Gondoljunk csak egy ízletes házi készítésű narancslikőrre, melyet egy kapcsos üvegbe eltéve vihetünk magunkkal szinte minden alkalommal. Vagy készíthetünk házi májkrémet, melyet kapcsos befőttesüvegbe töltve, vajjal a tetején tartósítva hosszú ideig raktározhatnak azok, akik megkapják őket.

Kiegészítők, egyéb ötletek

Az ajándékokhoz vásárolhatunk kiegészítőket, melyekkel feldobhatjuk a készített ajándék hangulatát. Mire gondolunk? Szalagok, üvegfestékek, matricák stb. Határ a csillagos ég, no, meg az ízlések világa! Szalagokat érdemes alkalomhoz illően választani, ezért szatén, tüll és más anyagokat ajánl a Potompénz csapata.

Üvegfestékekkel az egyszerű befőttesüvegből varázsolhatunk egy hangulatos mécsestartót. A színes, esetleg valamilyen témát ábrázoló üvegfestés nagyon népszerű ajándék lehet, mikor először megyünk vendégségbe valakihez. A lehetőségek tárháza végtelen, használjuk bátran a fantáziánkat és készítsünk valami igazán személyre szabott ajándékot! (X)