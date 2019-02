Hogyan spórolhatunk a fűtésszámlával, ha hőszigetelt bejárati ajtónk van? /X/

Volt már szerencséjük tipikus régi bejáratú lakásokhoz a hideg, téli időszakban? Kiváltképp, ha ez még párosult hagyományos, régi megvetemedett faablakokkal? Fagyos, szeles téli időszakban a lelket is kifújja az emberből a feltámadó szél, dacára annak, hogy jól befűtöttünk-e vagy sem.

El lehet képzelni, milyen nagy változás lehet az, ha kicseréltetjük a rosszul szigetelő nyílászárókat és a bejárati ajtót. Fűtünk, mint előtte, de már pár perc után érezzük, hogy valami végérvényesen megváltozott. Ez a valami pedig az, hogy rövidebb idő kell ahhoz, hogy kellemes meleg legyen az otthonunkban, és nem is kell visszakapcsolni a fűtés magas fokozatát jó sokáig.

Miért válasszunk automata bejáratot?

Egy biztos: készüljünk fel arra, hogy a folyamatosan nyitogatott ajtó következtében körülbelül ugyanolyan hőmérsékletet fogunk érezni egy bizonyos idő után, mintha nem cseréltük volna ki a hagyományos és öreg ajtónkat.

Cégek esetében szintén nagy dilemma lehet, hogy a dekoratív, manuálisan nyíló és záródó üvegajtót lecseréljék-e. Az üvegfelület önmagában egy bizonyos fokú hőveszteséggel jár, és ha ahhoz megnézzük, hogy mennyien jönnek-mennek az üvegajtón át, akkor elképzelhető, hogy jobban megéri, ha automata ajtót szereltetünk fel.

Az automatizált ajtó szárnyait be tudjuk állítani a vezérlőpanelen, hogy csökkenjen a nyitott állapotú ideje, továbbá, hogy milyen mértékben nyíljanak ki, hogy nyári vagy téli állást állítunk be stb. A téli időszakban az egyedi szélességben nyitható ajtószárnyakkal esélyt adunk a benti melegebb levegőnek, hogy ne illanjon el, miközben kintről érkezik valaki. Sőt, egymás utáni két automata ajtó beépítésével még tovább csökkenthetjük az épület hővesztését. Ezt hívja a köznyelv szélfogónak és hogy hol találkozhatunk vele? Például hipermarketek, irodák, plázák bejáratainál.

A record Ajtó Kft. kínálatában megtalálhatóak sokféle típusú - forgó, toló, nyíló - automatizált bejárati ajtók.

Miért érdemes az egyedi fejlesztésű, hőszigetelt bejárati ajtóikat választani?

Napjaink energetikai szabványa afelé mutat, hogy a jövő épületei, melyeket még csak most építenek, vagy még csak építeni fognak, minél inkább magán viselje az energiahatékonyság jeleit. Mit jelent ez? Például azt, hogy a hagyományos, hőszigetelt tolóajtók már nem felelnek meg a korszerű energiahatékonysági előírásoknak.

Épp ezért döntött úgy a Record, hogy saját fejlesztésű termékcsaládot dob a hőszigetelt beltéri ajtók piacára. Ez a Thermcord ajtócsalád, fokozott hőszigetelésű tolóajtókkal . Ezekre az ajtókra jellemző, hogy hőhídmentesen, 30 mm vastag üveggel gyártják és szállítják, a hagyományos 24 mm vastag hőszigeteléssel és hőhidas kivitelezéssel szemben. További pozitívum, hogy a tolóajtók kínálatában egyedülálló, 1,4 W/m2 UD is elérhető, ez pedig igazi kuriózummá teszi a termékcsaládot. Sőt, érdemes itt megemlíteni, hogy a hőszigetelés mellett kiváló hangszigetelő is, amennyiben ez is a megrendelés tárgyát képezi.

A legtöbb esetben csak a napközbeni használat alatt történő hőveszteség minimalizálását tűzik ki célul, azonban az esetek túlnyomó többségében - a zárvatartási idő alatt - az ajtók használaton kívül vannak. Az automata ajtókra jellemző, amúgy minimálisra csökkentett, a fogadószerkezet és a mozgó szárnyak között elengedhetetlenül szükséges működési hézagokon elszivárgó, temperált levegő mennyisége már kimarad a fő szempontok közül. Általánosan elfogadott tény, hogy ez a tolóajtók velejárója, és bár valamennyi gyártó igyekszik a leghatékonyabb módon a légzárást biztosítani, a hagyományos megoldások gátat szabtak a lehetőségeknek.

A record THERMCORD termékcsalád fejlesztésénél különösen nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a lehető leghatékonyabb módon biztosítsák a megfelelő légzárást, így valamennyi, a THERMCORD családba tartozó automata tolóajtó – a sok esetben hiányolt – automata küszöbbel kerül gyártásra, valamint a THERMCORD+ esetében pedig a nyílás felső, vízszintes részénél, a zárási idő alatt egy automatikusan működtetett lamella zár az ajtólapokra. Ezzel pedig gyakorlatilag biztosított a teljes nyílás aktív zárása, melynek hatékonysága a tolóajtók piacán egyedülálló. (X)