Mint Tóth-Birtan Csaba a tanácsülésen ismertette, hosszas tárgyalás eredményeként született meg az a tervezet, amely leszögezi, hogy az MSC a továbbiakban is használhatja a sportbázis azon elemeit, amelyeket eddig is használt, a létesítmény fenntartását pedig az önkormányzat biztosítja. A szerződéstervezet olyannyira részletes, hogy még azt is beleírták, a tisztítószerek beszerzése a fenntartó önkormányzat kötelessége – jegyezte meg az alpolgármester. Hozzátette, mivel az MSC bizonyos bevételektől elesik, a város vállalja a sportklub keretében működő egyéni és csapatsportok támogatását, hosszabb távon pedig az az elképzelés, hogy a Sepsi Rekreatívnak adják át ennek a sportbázisnak is a működtetését.

A tervezet bemutatása után a szociáldemokrata Rodica Pîrvan képviselő kért szót, kételyeit egy latin szállóigével fejezve ki: óvakodj a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is. Azaz túl szép a társulási szerződéstervezet ahhoz, hogy igaz legyen, szerinte egészen bizonyos, hogy valami van mögötte, amitől majd rossz lesz az MSCK-nek (valójában a klub román nemzetiségű igazgatójának – szerk. megj.), mondta, és kérdezett is: miért nem lehetett ilyen, a klub számára kivételesen előnyös szerződést hamarabb megkötni az MSC-vel? Válaszában Tóth-Birtan Csaba emlékeztette a képviselőt: a város több évig sikertelenül próbálkozott átvenni a sportbázist, tehát nem az önkormányzaton múlott a társulás létrejötte. A határozattervezetet végül – a másik szociáldemokrata képviselő, Andrei Cochior felszólítása után, miszerint be kell tartani a kormányhatározatban foglaltakat – ellenkezés nélkül megszavazták az ülésen jelen levő képviselők.

Rodica Pîrvan egyébként a napirend után is felszólalt, azt kérve, hogy akárcsak tavaly, idén is két Pro Urbe díjat adjon a város, egyiket a magyar, másikat a román közösség jelöltjének. Ezúttal Sztakics Éva alpolgármester válaszolt a képviselőnek, kifejtve: Antal Árpád polgármester tavaly azt mondta, két díjat csak három-négy évente ad a város, a román közösség jelöltje – a város etnikai összetételét tükrözve – ennyi időnként juthat a megtiszteltetéshez. A szociáldemokrata képviselő ezt úgy értékelte, csúfot űznek a város románságával. „Mit képzelnek, olyanok vagyunk, mint a kutya, amelyik az asztal mellett várja a koncot?” – kérdezte.