Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a köpeci

TRÉFÁN JOLÁN

életének 85. évében hirtelen elhunyt.

Temetése 2019. február 23-án, szombaton 15 órakor lesz a köpeci ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Gyászoló szerettei

4195/b

Dr. BENEDEK IBOLYA MÁRIA

aranydiplomás gyermek­gyógyász főorvos

98 éves korában 2019. február 17-én eltávozott az élők sorából.

Temetése, kívánságára, hamvasztás után a legszűkebb családi körben történik.

Hozzátartozói

20139

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata és dédnagytata, a sepsiszentgyörgyi

id. MÁTYÁS SÁNDOR

életének 84. évében rövid szenvedés után elhunyt.

Temetése 2019. február 23-án, szombaton 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4310467

Fájó szívvel értesítjük mindazokat, akik ismerték, hogy az egerpataki születésű barátosi

MODI HAJNALKA

életének 80. évében hosszú betegség után elhunyt.

Temetése 2019. február 23-án, szombaton 14 órakor lesz a barátosi ravatalozóból.

A gyászoló család

4310478

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a csíkdánfalvi születésű sepsiszentgyörgyi

BOTH FÉLIX

életének 85. évében hosszas betegség után elhunyt.

Temetése 2019. február 23-án, szombaton 13 órakor lesz a Szemerja negyedi új ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4310479



Megemlékezés

Ó, Istenem, miért is születtem, ha ily hamar lefolyt az életem? Nekem nem fáj többé a földi szenvedés, ez volt felettem az isteni végzés. Legdrágább kincsetek itt van eltemetve, ugye, jó szüleim, nem leszek felejtve? Hozzatok virágot fiatok sírjára, szülői jóságotok az Isten megáldja. Szeretett testvérem, neked is kívánok hosszú életet és sok boldogságot. Búcsút, köszönetet mondok mindenkinek, aki életemben szeretett engem. Fájó szívvel emlékezünk ifj. FERENCZ ÁRPÁDRA halálának nyolcadik évfordulóján.

Szerettei

4310487

Egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég, egy fénykép, mely őrzi emléked, s egy út, mely elvitte az életed. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy halad. Fájó szívvel emlékezünk a középajtai ifj. SZABÓ GÁBORRA halálának 3. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

877

Kegyelettel emlékezünk a középajtai ifj. SZABÓ GÁBORRA halálának 3. évfordulóján. Emlékét szívünkben mindig őrizni fogjuk.

Szerettei

876

Kegyelettel, fájó szívvel emlékezünk február 22-én NAGY LÁSZLÓ aneszteziológus főorvosra halálának 21. évfordulóján. Áldott legyen felejthetetlen emléke.

Szerettei

4310450

Kegyelettel emlékezünk özv. LAKOS FERENCNÉRE (szül. BÁBA) halálának hatodik hetében. Emléke szívünkben örökké élni fog. Nyugalma legyen csendes.

Szerettei

4310476

Szívemben a helyetek nem pótolja semmi, őrizzük az emlékeiteket, nem fogunk feledni. Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép, míg a földön élünk, sosem lesz ez másképp. Szemünkben könnyel, szívünkben örök szeretettel emlékezünk szüleinkre, az egerpataki DÉNES ANDRÁSRA halálának 25. évében, valamint feleségére, ÉVÁRA halálának hetedik hónapjában. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Lányuk, Ildikó

és családja

4310451

Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni, hiába próbáltunk. Maradt a bánat a szívünkben, de emléked elkísér egész életünkben. Fájó szívvel emlékezünk a komollói SYLVESTER SÁNDORRA halálának hatodik évfordulóján. Csak az hal meg, akit elfelejtenek.

Szerettei

4310442

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég. S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk s nem felejtünk téged. Fájó szívvel emlékezünk a szentivánlaborfalvi id. CSÜRÖS FERENCRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4310453

Elcsitul a fájdalom, marad az emlékezés és a szeretet. A halállal a létnek nem szakad vége, az élet csendesen megy tovább, de emléked elkísér egy életen át. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. BARTOS SÁNDORRA halálának hatodik évfordulóján. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünk örökké őrzi emlékedet.

Szerettei

4310443

Fájó szívvel emlékezünk az étfalvazoltáni születésű id. GÖDRI ISTVÁNRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Unokája, Zsolt

4310466

„Az anyák halhatatlanok.” Fájó szívvel emlékezünk drága jó édesanyánkra, az uzoni özv. RÉTYI JÓZSEFNÉ NIKA KATALINRA, akit egy éve „csöndesen átölelt az Isten”. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerető családja

4310468

Arca még mindig itt lebeg a szemem előtt, még most is határozottan látom őt. Könny szökik a szemembe, ha rá gondolok, de tudom, hogy álmát vigyázzák az angyalok. Rengeteg az emlék, hiányzol nagyon, de ide már nem térhetsz vissza, tudom. Hiába várlak téged talán jobban, mint rég, az otthonod már a végtelen csillagos ég. Fájó szívvel emlékezünk SOÓS LÁSZLÓRA halálának ötödik évfordulóján.

Özvegye, két gyermeke és unokái

4310481