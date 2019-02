Arab lecke az anyanyelv használatáról

A döntő mérkőzést a szokásos ceremónia követte. Pillanatok alatt szerelték össze a szükséges kellékeket, felsorakoztak a tekintélyes hivatalosságok, a versenyt szervező és lebonyolító személyek. Aztán szólították a játékosokat. Mindketten köszönetet mondtak – angol nyelven – az arra érdemeseknek, kölcsönösen udvariasan elismerték az ellenfél képességét, rátermettségét és hozzájárulását a szép, dinamikus döntő mérkőzés sikeréhez. Elismerő, köszönőszavak hangzottak el a közönség részére is, akik lelkesen buzdították őket anyanyelvükön, nemzeti zászlókat lengetve.

Számomra kellemes meglepetésként hatott a Katari Teniszszövetség (QTF) szóvivője. Miután kérdéseire válaszokat kapott angol nyelven, azt kezdeményezte – és mikrofonján lehetőséget adott erre mindkét versenyzőnek –, hogy szurkolóikat köszöntsék anyanyelvükön. Nagy üdvrivalgás közepette, megilletődve meg is tették, románul, illetve flamandul. S ettől nem dőlt össze a sportcsarnok, a helyi közönség pedig vastapssal üdvözölte a sportolókat.

Önkéntelenül hasonlítottam össze ezt a sajtótájékoztatót a Dinamo elnökének a sepsiszentgyörgyi OSK és a bukaresti Dinamo mérkőzését követő, undorító nyilatkozatával, miszerint a magyar nyelvű buzdításért és a sok székely zászlóért büntetés járna, egyenesen kitoloncolás az országból.

Hát így állunk. Megszégyenítő példát adtak udvariasságból, lovagiasságból, de mondhatjuk, hogy intelligenciából is a Dinamo elnökének és a hasonszőrű személyeknek azok, akiket nálunk a tudatlanok műveletleneknek tartanak, lemigránsoznak. A rosszindulat mellett nagyfokú tájékozatlanság is a sepsiszentgyörgyi labdarúgócsapatot éppen Magyarországra üldözni: a csapat nagy része ugyanis nem háromszéki, Magyarország pedig nem fogad migránsokat.

Nem is olyan rég olvastam, hogy egy orvvadászt, aki kegyetlenül halomra lőtt őzeket, arra ítéltek, hogy börtönbüntetése alatt minden hónapban egyszer végignézze a Bambi rajzfilmet. A Dinamo elnökének megérdemelt büntetése alatt minden héten egy teljes órán át vetítenék a dohai döntőhöz hasonló témájú filmeket.

Bede Ferenc, Alsócsernáton