A helyiek ellenállása oly mértékű volt, hogy a hivatal visszakozott, amit jól is tett, mert olyan közösségbe nem szabad vinni gyermekeket, amelyik nemkívánatosnak nyilvánít olyan kiskorúakat, akik közül egyesek szülői szeretet nélkül, állami gondozásban nevelkednek, mások szociálisan hátrányos helyzetű családból származnak, és mindannyiuk közös sorscsapása, hogy életkörülményeik miatt sajátos nevelési igényűek, így vagy úgy sérültek. Ők az a kategória, akik a legjobban áhítoznak a szeretetre, és lám, vannak közösségek, amelyek a legkisebb esélyt sem kívánják megadni számukra, hogy a társadalomba beilleszkedő felnőtt váljék belőlük.

Ezúttal Baróton tört ki a gyermekellenesség helyiek egy csoportjában, akik szülők, tanügyi alkalmazottak és baróti polgárok nevében emeltek szót az ellen, hogy a gyermekjogvédelmi igazgatóság két családi gyermekotthont létesítsen a városban. A világháló egyik közösségi oldalán tették közzé a helyi önkormányzatnak szánt beadványt, amiben arra kérik a városvezetést, hogy ne társuljanak a gyermekvédelmi hatóság és a házak felépítésének finanszírozását vállaló SERA Románia Alapítvány közös projektjéhez, mert ezzel „további mesterséges terhelés alá helyeznék az exponenciálisan növekedő szociális terhelésnek kitett társadalmat”. A névtelen háborgók arra hivatkoznak, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű családokból származó sajátos nevelési igényű gyermekek egyre nagyobb számú jelenléte komoly megpróbáltatások elé állítja a pedagógusokat, a gyermekeket és a szülőket is, aminek következtében a jó képességű gyermekeket a szüleik elviszik más településekre.

Mondhatnak bármilyen okot, félthetik Barót teherbírását, indokaik hiteltelenek. Barót már bizonyította, hogy felkarolja az elesetteket, a sérülteket, gyermek- és felnőtt fogyatékkal élőket. A névtelenek, a settenkedők – a kifejezés Ba­rót polgármesterétől származik – ellenállásukkal azokat bántják meg, akik eddig is sokat tettek említettekért, jelenleg is hivatásszerűen végzik ezt a munkát, és szembemennek a város szociálisan érzékeny vezetésével, amely ezúttal is a gyermekek védelmére kelt. És bántják azokat a gyermekeket, akik számára az oltszemi gyermekotthon és speciális iskola felszámolása miatt keresnek befogadó közösséget.