A Voces női kar Portugáliában

Portugália egyik leghíresebb énekkarát, a CAUM (Coro Academico da Universidade do Minho) egyetemi kórust először a Prágai Nemzetközi Kórustalálkozón hallottuk énekelni 2016 nyarán. Előadásuk, színpadi jelenlétük nagyon tetszett, helyben összebarátkoztunk tagjaival és közös terveket fogalmaztunk meg.

Ennek nyomán 2018 júliusában a VocesProart Kulturális Egyesület meghívására Sepsiszentgyörgyön üdvözölhettük a neves egyetemi kórust, két koncertet is tartottak városunkban.

Jelezték, hogy idén, 2019-ben ünnepelik kórusuk fennállásának a 30. évfordulóját, melyre nagyszabású ünnepséggel készülnek, és szeretnék, ha kórusunk is fellépne a jeles alkalomra szervezett többnapos rendezvényen.

Így a Voces női kar 11 taggal és 4 hangszeressel a Sepsi Kamarazenekarból, Cserkész Emese vezetésével február elején repülővel érkezett Portugáliába, ahol két sikeres koncertet tartott a háromszáz templom egyikében (Capella Guadalupe) és egy hatalmas, gyönyörű, közel ezer férőhelyes színházteremben, a Theatro Circóban.

Az angol, latin, portugál és olasz darabok mellett nagy sikernek örvendett magyar nyelven elhangzó műsorunk is, a dalok üzenetét mindenki megértette és vastapssal honorálta.

A portugáliai szokás szerint késő este (ott 21.30, nálunk 23.30 órakor) kezdődő koncertek mellett alkalmunk volt megismerni a sok temploma miatt portugál Rómának nevezett egyetemi várost, Bragát, sétálni az Atlanti-óceán partján Portóban, utcazenélni a vasárnapi sétálóknak, megkóstolni a helyi specialitásokat, a portói bort.

Vendéglátóink, a bragai CAUM kórus tagjai laza, diákos légkörben fogadtak, barátságosan szállítottak egyik helyről a másikra, szeretettel mutatták meg szülőföldjük nevezetességeit, nagyvonalú időkezelésük pedig igazi vakációs hangulatot teremtett.

A Voces ProArt Kulturális Egyesület nevében:

Hollanda Andrea