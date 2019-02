Hiába próbálkoztak fákra szerelt hangszórókkal, lövöldözéssel és egyéb módszerekkel, annyit értek el, hogy most már nemcsak a parkban zavarják károgásukkal a környéken lakókat, hanem a városi kórház, az Ady Endre utcai gyermekotthon és a Bod Péter Tanítóképző fáira is fészkeket raktak. A múlt év őszén durván megnyesték a Molnár Józsiás park fáit azzal a céllal, hogy a varjak ne tudjanak fészkeket építeni, és egyúttal az összes – mintegy százhúsz – fészket is eltávolították. Tegnap a parkban azt tapasztaltuk, hogy a varjak visszafoglalták a fákat, és ha a megcsonkított fákra nem tudnak fészket rakni, akkor a fenyőkre költöznek át, a fészekrakás folytatódik.