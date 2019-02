A hétvégén hiányzó Kaila Mobley-vel a kezdő ötösben már az első sípszó után szárnyalt a KSE, amely a 7. percig összehozott egy 15–0-s részsikert. Akkor a fővárosiak kosárcsendjét Sonia Vilcinschi törte meg (15–2), s az Agronómia lassan játékba lendült. A bukaresti csapat játékosai az első negyed végére további hét pontot dobáltak össze, de mégis úgy tűnt, könnyű dolga lesz a KSE együttesének (21–9). A következő játékrész azonban a vendégekről szólt, akik támadásról támadásra egyre közelebb kerültek a kék-fehérekhez. Ljubomir Kolarević edző kétszer is időt kért, de ezzel sem tudta megfékezni a fővárosi lányokat, és a 19. percben egy pontra apadt a kézdivásárhelyiek előnye (28–27). A félidőt Czimbalmos Tímea duplája zárta, s a KSE 30–27-es állásnál vonult szünetre.

A térfélcserét követően felváltva szereztek pontot a csapatok, ám a 26. percre remek játékának és Holinka-Miklós Hanna triplájának is köszönhetően 10 ponttal vezetett a céhes városbeli alakulat (43–33). Ekkorra megtört az Agronómia, és bár játékosai nagyon próbálkoztak az újabb felzárkózással, ez már nem jött össze nekik (47–36). Az utolsó negyed kissé pontszegényre sikeredett, sokat hibáztak az együttesek, de a KSE-nek még így is sikerült mélyítenie a két alakulat közötti szakadékot. A zárószakaszban a bukarestiek Alexandra Chițanu révén össze­hozták az első és egyetlen hárompontosukat, ami csak olcsó vigasz volt a 16 pontos vereségükre (59–43).

Csütörtöki győzelmével a Kézdivásárhelyi SE megszerezte idei kilencedik sikerét, az Agronómia Bukarest pedig a tizenötödik meccsét veszítette el. A Sárga csoportos küzdelemsorozat 9. körében a KSE a Nagyváradi MSC vendége lesz, míg a fővárosi együttes az Alexandriával csatázik, ám még előtte a Bukaresti Rapiddal is meg kell mérkőznie.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, Sárga csoport, 2. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Agronómia Bukarest 59–43 (21–9, 9–18, 17–9, 12–7) Kézdivásárhely, városi sportcsarnok. Mintegy 150 néző. Vezette: Vlad Antonio Sandu, Daniel Ungureanu, Andrei Hapău. KSE: Bölöni, Csurulya 9/3, Dănălache 9, Czimbalmos 12, Mobley 18/3, Debreczi, Holinka-Miklós 11/9, Voloncs, Istók, Sós, Lénárt, Ardelean. Edző: Ljubomir Kolarević. Agronómia: Vilcinschi 22, Chițanu 15/3, Militaru, Plavițu 4, Chelariu 2, Brudea, Neagu, Țințar, Rantz, Anastăsescu. Edző: Milan Sokić. (tibodi)