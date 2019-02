Az Atlético Madrid és a Manchester City is előnyt szerzett a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, előbbi hazai pályán a Juventus ellen, utóbbi a Schalke vendégeként. A visszavágókat március 12-én rendezik.

A madridi Wanda Metropolitano Stadionban a gól nélküli első félidőt követően a hazai csapatnál előbb Diego Costa rontott ziccert, majd Antoine Griezmann emelését Wojciech Szczesny kapus bravúrral a keresztlécre tolta. A 70. percben a csereként pályára lépő Álvaro Morata fejes gólt szerzett, azonban a játékvezető a videóbíró segítségével végül érvénytelenítette a találatot. Nem sokkal később egy beívelés után kavarodás alakult ki a Juventus kapuja előtt, José María Giménez pedig megszerezte a vezetést a spanyol együttesnek, majd néhány perccel később a másik belső védő, Diego Godín is betalált egy pontrúgás után, eldöntve ezzel a mérkőzést.

A Manchester City egy védelmi hiba után Sergio Agüero góljával már a 19. percben vezetést szerzett, viszont a Schalke még a szünet előtt fordított, miután Nabil Bentaleb a 38. és 45. percben is értékesítette a megítélt tizenegyest. A szünet után nagy esélyt kapott a Schalke azzal, hogy Nicolás Otamendi kiállítása miatt a 68. percben emberhátrányba került az angol csapat, amely ennek ellenére kiegyenlített, a 85. percben Leroy Sané talált be. Végül a meccset is megnyerte Josep Guardiola együttese, az összecsapást Raheem Sterling utolsó percben értékesített gólja döntötte el.

Eredmények, nyolcaddöntő, első mérkőzések: Atlético Madrid–Juventus 2–0 (gólszerzők: Giménez 78., Godín 83.), Schalke–Manchester City 2–3 (gólszerzők: Bentaleb 38., 45., mindkettőt tizenegyesből, illetve Agüero 19., Sané 85., Sterling 90.). (miska)