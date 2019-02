May visszautasítja a bírálatot

Theresa May szerint nem helytálló, ahogy a kormányzó brit Konzervatív Párt három volt prominens képviselője a pártot kilépésének indoklásában jellemezte.

A brit miniszterelnök, aki e minőségében a Konzervatív Párt vezetője is, a három egykori képviselőnek címzett, a Downing Street által tegnap este nyilvánosságra hozott személyes levelében úgy fogalmazott, hogy a Konzervatív Párt mérsékelt, nyíltszívű politikai erő, és ezt kormányzati vívmányai is bizonyítják. „Nem fogadom el azt a képet, amelyet pártunkról felvázoltatok” – áll May levelében.