A Magyar Atlétikai Szövetség csütörtöki tájékoztatása szerint a férfiaknál öt atléta, Kazi Tamás, Kovács Benjámin, Szabó Dániel, Szűcs Valdó és Vindics Balázs utazik a skót fővárosba. A női csapatot az olimpiai bronzérmes, világbajnok súlylökő Márton Anita mellett az ötpróbázó Krizsán Xénia, távolugrásban Nguyen Anasztázia, valamint öt futó, Kerekes Gréta, Kozák Luca, Sorok Klaudia, Nádházy Evelin és Wagner-Gyürkés Viktória alkotja. A világbajnoki bronzérmes gátfutó, Baji Balázs sérülés miatt kénytelen kihagyni az Eb-t.

Huszonegy orosz atléta kapott versenyengedélyt

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) illetékes bizottsága 21 orosz atlétának adott versenyengedélyt az idei évre. Az IAAF csütörtöki tájékoztatása szerint az orosz sportolók 2018 decemberétől adhatták be kérvényüket a versenyzői jogosultság megszerzésére, és a bizottság most arról döntött, hogy a jövő heti fedett pályás Európa-bajnokságon 14, a március 9-–10-én sorra kerülő dobó Európa Kupán pedig 7 orosz indulhat a most jelentkezők közül. Az ország sportolói 2015 vége óta nem vehetnek részt saját színeikben a nemzetközi versenyeken, miután az akkor kirobbant doppingbotrány miatt az IAAF felfüggesztette az orosz sportági szövetséget, s ez a döntés továbbra is érvényben van. A sportolóknak ugyanakkor a nemzetközi szövetség biztosította a lehetőséget, hogy semleges színekben ott lehessenek a viadalokon, amennyiben az IAAF szakbizottsága erre – minden atlétát külön vizsgálva – engedélyt ad.