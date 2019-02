Gopo-díjra jelölték Mátray Lászlót

Öt alkotás száll versenybe a tavalyi év legjobb román filmjének járó Gopo-díjért, és ezek alkotói közül nyerheti el valaki a legjobb rendezőnek járó szobrocskát is a tizenharmadik Gopo-gálán, amelyet március 19-én szerveznek a bukaresti Nemzeti Színházban. A rangos díjra Mátray Lászlót, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház művészét is jelölték a legjobb mellékszereplő kategóriában az Anca Lungu által rendezett Egy herceg és egy fél (Un prinț și jumătate) című filmben nyújtott alakításáért.

A román filmipar legjelentősebb díjaira 19 nagyjátékfilm közül választották ki az esélyeseket, a Gopo-szobrocskát a következő filmek egyike nyerheti el: Moromete család 2. (rendező: Stere Gulea), Szerelem 1. Kutya (r. Florin Şerban), „Bánom is én, ha elítél az utókor” (r. Radu Jude), Pororoca (r. Constantin Popescu) és Charleston (r. Andrei Creţulescu). A legtöbb jelölést A Moromete család 2. (tizennégyet összesen), a Charleston (tizenhárom), a Szerelem 1. Kutya (tizenegy) és a Pororoca (tíz) kapta.

A legjobb női főszereplő kategória jelöltjei Silvana Mihai és Florentina Năstase (Néhány párbeszéd egy igen magas lányról – Câteva conversații despre o fată foarte înaltă), Cosmina Stratan (Szerelem 1. Kutya), Dorotheea Petre (Ítélet előtt) és Irina Velcescu (A boldogság titka – Secretul fericirii); a legjobb férfi főszereplőnek járó díjra pedig Şerban Pavlu (Charleston), Valeriu Andriuţă (Szerelem 1. Kutya), Horaţiu Mălăele (A Moromete család 2.), Bogdan Dumitrache (Pororoca) és Vasile Pavel (A katonák. Ferentari-i történet – Soldații. Poveste din Ferentari) esélyes.

A legjobb mellékszereplő díj jelöltjei Mátray László mellett Victor Rebengiuc (Charleston), Alexandru Dabija („Bánom is én, ha elítél az utókor”), Alexandru Nagy (Moon Hotel Kabul) és Constantin Dogioiu (Pororoca).

A jelöltek közül a romániai filmes szakma mintegy hatszáz tagja választja ki a nyerteseket, akik kilétére március 19-én derül fény. A díjátadót élőben közvetíti a Film Now csatorna.