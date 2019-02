Sajnos a konferencián nem vett részt az amerikai elnök, pedig ő szokásához híven a mindenki által áhított biztonság elérése végett jobban az asztalra csapott volna, mint alelnöke, Mike Pence. Az Amerika mindenekelőtt jelszavat szavalta mindenekfölöttinek, a Németország mindenekfelettjével szemben, ami, ugyebár, a német himnuszt idézi.

Trump elnök már többször megmondta, hogy nem hajlandó ingyen és bérmentve megvédeni az unió és a NATO tagállamait. Ezért követeli állandóan, hogy nemzeti jövedelmük 2 százalékát fordítsák fegyverkezésre, és a gyilkoló szerszámokat lehetőleg tőlük vegyék, megvásárolván azzal együtt Amerika jóindulatát is. Könnyű az olyan kis országoknak, amelyeknek amúgy is kicsi (az egy főre eső) nemzeti jövedelmük, mint Románia vagy Magyarország. Annak két százaléka is igen kevés, ellentétben például a német GDP-vel... A konferencián a német kancellár asszony, Angela Merkel és Mike Pence nem ölelgették egymást, inkább ölre mentek. Amerikának nemcsak sok eladni való fegyvere van, hanem palagáza is, ami állítólag ugyanolyan jól ég, mint a földgáz. Az amerikai alelnök azt is kijelentette, hogy nem tudják megvédeni a nyugati partnereket, ha azok képmutató módon a Kelettel üzletelnek, míg a németek suttyomban az oroszokkal az Északi Áramlat 2 gázvezetéket mókolják.

Ilyen finoman szólította fel a németeket, hogy inkább vásároljanak cseppfolyós palagázt Amerikától. Lehet, ha Merkel asszony el tudná intézni, hogy az oroszok a tőlük vett gáz árából amerikai fegyvereket vegyenek, akkor ki tudnák engesztelni Trumpot is. Az sem tetszik az Egyesült Államoknak, hogy az európaiak Kínával szoros kereskedelmi együttműködést tartanak fenn.

Úgy látszik, nem térnek vissza a régi szép idők, mikor a nagy európai országok még együtt munkálkodtak a demokrácia exportálásán észak-afrikai és közel-keleti országokba, és most már a sivatagokban is tele van a hócipője mindenkinek a demokráciával, aminek következtében az afrikai és más államok népessége elindult Európa felé szerencsét próbálni. Miután sikerült jól tönkretenni Szíriát, Amerika ki akar vonulni onnan. Trump most arra szólította fel Nagy-Britanniát, Franciaországot, Németországot és más európai szövetségeseit, hogy vegyenek át 800 Szíriában elfogott iszlám harcost. Jól járnak velük, ha besorozzák hazájuk hadseregébe, mert igazán jól kiképzett, kitűnő harcfiak. Miután Trump ilyen sokat tesz a világbéke megvédéséért, és még oda is lealacsonyodik, hogy leüljön tárgyalni Észak-Korea diktátorkájával, Kim Dzsong Unnal, a washingtoni kormány kérésére Abe Sinzo japán miniszterelnök Nobel-békedíjra terjesztette fel. Arról nem szólnak a hírek, hogy Kim Dzsong Unt is felterjesztették volna. Trump úgy látszik Szíriától nem remél hasznot, Venezuelának viszont rengeteg kőolaja van, úgyhogy inkább arrafelé érdemes figyelnie. Az ottani elnököt, Madurót lemondásra szólította fel, az Európai Uniót meg arra, hogy ismerje el Juan Gaidót legitim elnöknek. Ilyesmi történt Ukrajnában is, és azóta azt a térséget is sikerült jól (de)stabilizálni. De sebaj, mert most már Ukrajna abban reménykedik, hogy felveszik az unióba, belép a NATO-ba, és ha jólét nem is lesz, de talán megvalósíthatja sikerekkel kecsegtető nemzetiségellenes politikáját. Nem értem, hogy miért nem veszik fel Oroszországot is a NATO-ba? Azzal egy csapásra eltűnne az ellenségeskedés, egyfelől Oroszország és Ukrajna, másik oldalon a többi európai ország és Amerika között. Bár ez is rejt némi veszélyt magában, mert talán csökkenne a fegyvergyártás, de meg mindig ki lehetne kiáltani például Kínát ellenségnek. Velük csak az a baj, hogy túl sokan vannak.