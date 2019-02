A beadványban azt kérték, fogadja őket az államfő, hogy ismertethessék azokat a tényeket, amelyek nyomatékosítják: jogtalanság történt a két vármegyés fiatal ügyében. Fejér László Ödön szenátor kifejtette: amikor Kulcsár-Terza József parlamenti képviselővel az elnöki hivatalban az első beadványt iktatták, azt magánemberként tették meg, most pedig szenátorként írta alá és a szenátuson keresztül juttatta el a közös beadványt.

„Iohannis elnök úrnak lett volna ideje válaszolni, illetve tiszteletben tartani – a szenátust, nem engem. Azt tudom üzenni az elnöknek, hogy ami­óta megválasztották Románia elnökének, nem hallunk mást, csak a jogállamiság szót. Ez nagyon helyes részéről, de a jogállamiságban vannak hatalmak, amiket tisztelni kell, jómagam nagyon is tisztelem az elnöki hivatalt, de neki is tisztelnie kell a nép hatalmát, ami nem más, mint a szenátus és a képviselőház” – hangsúlyozta a honatya, aki azt is elmondta, hogy még várnak, de nem adják fel a küzdelmet, hiszen jogtalanság történt ebben az ügyben, amelyben közvetett módon a székelységet is elítélték.

„Nagyon szerettem volna az elnökkel beszélni, vagy legrosszabb esetben az elnöki tanácsosok közül valaki fogadhatott volna minket, hogy elmondhassuk a panaszunkat” – fejtette ki a szenátor, aki abbeli reménynek is hangot adott, hogy mégis fogadja őket az államfő és elnöki kegyelemben részesíti a két igazságtalanul bezárt vármegyés fiatalt.