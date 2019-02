A harmadik Civil licit Kézdivásárhelyen

Sárkány Hanna emlékeztett, hogy a tavalyi, második Civil licitre tizenhat kézdivásárhelyi és öt sepsiszentgyörgyi, illetve Kovászna megye településeiről érkezett pályázatot iktattak. Bereczki Kinga elmondása szerint a Civil licit nagyon sikeres helyi adománygyűjtési módszernek bizonyult. Tavaly összesen három programot bonyolítottak le, egyet Kézdivásárhelyen, kettőt pedig Sepsiszentgyörgyön, ami összesen 96 324 lejt eredményezett, ezt a pénzt közösségi projektekre fordították. A kézdivásárhelyi liciten 56 800 lej értékben adakoztak, a KreaKids Stúdió, a CsomóPont Egyesület és a Pro Pecturs Egyesület nyert támogatást, amiből megvalósult egy köztéri befektetés, a Molnár Józsiás-szobor a nevét viselő parkban (Vetró András alkotását idén avatják fel), szerveztek egy nemzetközi kerámiatábort, valamint védőnő-szolgálatot indítottak el.

A HKA ügyvezetője arra buzdítja a kézdivásárhelyieket, hogy tartsanak velük idén is a Vigadóban a harmadik Civil liciten és együtt drukkoljanak a három nyertes közösségi projektnek. A pályázati feltételek változatlanok. Civil szervezetek nevezhetnek be az önrészt is ideértve legtöbb hatezer lejes költségvetésű programokkal, amelyeket három hónap alatt, legkésőbb augusztusig meg kell valósítani. Projektenként négyezer lej támogatást lehet igényelni. A pályázatokat elektronikus formátumban március 4-én 14 óráig várják a két szervezet e-mail-címére (hka@hka.ro, info@prosanitate.ro), csatolmányokat is lehet mellékelni. A pályázati űrlapot a két civil szervezet honlapjáról lehet letölteni (hka.ro, illetve prosani­tate.ro). Az elbírálást egy zsűri végzi majd el, az eredményeket pedig március 11-én hozzák nyil­vánosságra, ezt követően kezdik meg a felkészülést a licitre.