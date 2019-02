Gyuri király férjhez kívánja adni négy gyönyörű leányát, és úgy dönt, hogy egyszerre tartja meg a lakodalmukat. De nem akárki veheti el a királykisasszonyokat, a jelölteknek lovagi tornán kell bizonyítaniuk alkalmasságukat, elsőként labdarúgásban. Azt gondolnánk, hogy a birodalom világhírű focicsillaga a legesélyesebb, de a torna meglepetéseket is tartogat. A megoldás Lágyi mester kezében van. Hogy ki Ő? Erre a gyermekek is könnyen megadják a választ.

A Háromszék Táncegyüttes évek óta külön figyelmet fordít arra, hogy saját művészi eszköztárának felhasználásával a gyermekeket is megszólítsa és a néphagyományok nyelvén értéket közvetítsen feléjük. A korábbi gyakorlathoz hasonlóan ezúttal is interaktív módon, a gyermekek válaszreakciójához igazított improvizáció lehetőségét nyitva hagyva mondják, táncolják, zenélik el a történetet. A zenészek is táncolnak, vőlegényjelöltet játszanak, a focilabda pedig olykor legényes ritmusára pörög Redever lábán. Cristina Breteanu jelmezei és az általa tervezett díszlet felel a látványért, zenemester Molnár Szabolcs, színészi tanácsadó Fazakas Misi.

László Csaba táncjátéka ar­ra törekszik, hogy a hagyományos életszemléletet modellként mutassa fel, miközben ő maga is felteszi a kérdést: a mindent szabad értékrend korszakában lehetséges-e ez egyáltalán?