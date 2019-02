Az RMDSZ kolozsvári kongresszusán részt vevő Antal Árpád polgármester az MTI-től értesült az ítéletről. Az elöljáró közölte, ugyan komoly aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy Románia jogállam lenne, de örömmel veszi tudomásul, hogy vannak ilyen örömteli pillanatok is. Mint ismert, Kovászna megye prefektusa március 14-én és március 15-én is öt-ötezer lejes bírságot rótt ki Antal Árpád sepsiszentgyörgyi és Bokor Tibor kézdivásárhelyi polgármesterre amiatt, hogy az ünnepre a magyar nemzeti jelképekkel díszítették ki a városokat, és nem gondoskodtak arról, hogy minden magyar zászló mellé egy román zászló is kerüljön. Március 15-én Jean-Adrian Andrei Hargita megyei prefektus Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármesterre rótt ki ötezer lej bírságot a városban kitűzött piros-fehér-zöld zászlókért. A bírságok a zászlótörvény alapján születtek. A törvény végrehajtási utasításait rögzítő kormányhatározat azonban kitér arra, hogy „azok az etnikai kisebbségek, amelyek országos szervezettel rendelkeznek, rendezvényeiken használhatják a saját jelképeiket is”. Az RMDSZ-es elöljárók erre a jogszabályra hivatkozva védekeztek a bíróságon.