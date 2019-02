Hosszú utakon kis bakancsban

Mint általában, tavaly is nyolc kirándulást szerveztek márciustól októberig, melyekről mintegy kilencszáz fotó alapján számolt be Gáspár László, de előadása azért volt eltérő a szokványostól, mert valójában az eseményen részt vevő kisbakancsos tagokról mesélt, akik örömmel elevenítették fel közös élményeiket a fotók nyomán. Az első túrát március végén még havas terepen tartották Sepsiszentkirály környékén, aztán a Vargyas-szorosba kirándultak, mely a Kisbakancsos túrák történetének eddigi legtöbb résztvevőjét vonzotta, 166 embert, akik valamennyien épségben járták végig a mintegy hat kilométeres útszakaszt.

Májusban a Csukás-túrán is 123 résztvevő volt, de itt már 12 kilométert kellett gyalogolni, és mintegy 700 méteres szintkülönbséget jártak be. Júniusban egy távolabbi helyszínen, a Kolozs megyei Várfalván tartottak minitábort, és Torockóra is ellátogattak, aztán következett a zalánpataki kirándulás egy vidám fürdőzéssel, majd a Fogarasi-havasok Barkács menedékházához szerveztek kétnapos kiruccanást, melyen csak kilenc gyerek és nyolc felnőtt vett részt. Szeptemberben vándortúrát tartottak, ami azt jelenti, hogy a klasszikus körúttól eltérően Barcarozsnyóról Brassóig gyalogoltak, az utolsó túra pedig egy 136 személyes sétakirándulás volt 1300 méteren Fundáta és Törcsvár környékén, ahonnan a Bucsecs és a Királykő hegycsúcsait is megcsodálhatták.

A beszámoló végén a túravezető megköszönte a szülőknek és gyerekeknek egyaránt a tavalyi sikeres kirándulásokat, és emlékfotókat, falinaptárakat, ajándékcsomagokat osztott ki a résztvevők között. Mint megtudhattuk, Gyurkó “Sanyita” volt az egyetlen olyan gyerek, aki minden kiránduláson részt vett a tavaly, ezért nagy tapsot kapott a végén. Édesanyja, Demeter Melinda lapunknak elmondta: nagyon szeretik a természetet, ezért lehetőleg minden túrára beneveznek, annál is inkább, mert kisbakancsos kirándulásokon sokkal jobban érzik magukat a gyerekek, mint amikor csak felnőttek társaságában kirándulnak. Hozzátette, már kétéves kora előtt, hordozóban is túrázni vitte a fiát, de egy idő óta már nem az a kérdés, hogy a gyerek kibírja-e a gyaloglást, hanem hogy ő maga bírja-e mellette.

Varga Zsuzsa arról számolt be lapunknak, hogy Gáspár László előzetesen mindig lejárja a terepeket, így a kisbakancsos túrák előtt pontos tájékoztatást kapnak a résztvevők arról, hogy mekkora távolságot kell bejárni, hányszor kell pihenőt tartani, milyen öltözet ajánlott a gyerekeknek, tehát teljes biztonságban érezhetik magukat mellette. Kirándulások után pedig általában még aznap este megosztja az eseményről szóló pontos és alapos beszámolóját a Facebookon.

Idén lesz a háromszéki Kisbakancs nyolcadik évada, mely során a Sepsiszentgyörgyhöz közeli erdőkbe, Feketehalom környékére, az alsórákosi Smaragd-tóhoz, Négyfaluba, a Zabolai népi feredőhöz, a dobollói Piliskére, a Bálványos melletti Cecelére és Hargitafürdőre a Kossuth-sziklához szervez túrákat és minitáborokat a Kisbakancs csoport vezetője.