Együttműködnek a gyógygázos kezelésért

Az együttműködés célja olyan, a gyógygázok jótékony hatásairól szóló, nemzetközi előírásoknak megfelelő kutatásokat végezni, melyek eredményeit az orvostudománnyal elismertetve a későbbiekben a természetes gyógyászati kezelésekben hivatalosan is használni lehetne magyarországi és romániai egészségügyi központokban. A kutatások így szív- és érrendszeri, reumatológiai, mozgásszervi megbetegedések, a cukorbetegség és egyéb panaszok orvoslásában játszhatnak szerepet.

A sepsiszentgyörgyi találkozón a házigazda Tamás Sándor tanácselnök kijelentette, minden jó kezdeményezésben szívesen részt vesznek és támogatják, annál is inkább, hogy a Kárpát-kanyar mofettákban leggazdagabb vidéke Háromszék, szinte minden harmadik településen található olyan gyógyforrás, amelyeket érdemes igénybe venni. Példaként Esztelneket, Bálványosfürdőt, Kovásznát és Hatolykát említette. A megyeháza részéről megvan az akarat és az anyagi keret is egy Kárpát-medencei integrált fejlesztésű mofetta-program elindításához, mondotta az elnök. Grüman Róbert alelnök hozzátette, az Európai Unió által kiírt pályázatok kihasználásával további lehetőségek nyílnak újabb kutatások elvégzésére.

A magyar kormány támogatásával már létrejött egy kutatócsoport, melybe a mátra­derecskei mellett bevonták az egri és debreceni kórházat is. A kutatási folyamatot az erdélyi kutatócsoporttal egyeztetve, azzal párhuzamosan szeretnék elkezdeni – mondta Forgó Gábor, Mátraderecske polgármestere, aki felidézte, Kovásznáról vették a példát, és építették fel mofettájukat, mely mára a térség egészségügyi központjává nőtte ki magát, s Magyarország legjelentősebb szén-dioxidos gázfürdője.

Tatár Márta, a kovásznai szívkórház kardiológusa elmondta, évente több mint tízezer beteg esetében alkalmazzák hatékony gyógykezelésként a Kovászna-módszert. A természetes gyógytényezők egyre népszerűbbek, de sajnos egyre nagyobb az ellenállás is, jegyezte meg. Hosszú távú tanulmányok igazolják az elmúlt évtizedek eredményeit, amelyeket célszerű lenne nemzetközi szaklapokban is közölni, tette hozzá a szakember.

A megbeszélésen részt vett András-Nagy Róbert, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház igazgatója és Gyila Sándor kovásznai fizikus, gyógygázszakértő, akik támogatásukról biztosították a kezdeményezést.