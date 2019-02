A Bírók Fórumának Egyesülete tegnap felhívást tett közzé, amelyben felszólította a bírókat és az ügyészeket, védjék meg az igazságszolgáltatás függetlenségét, és forduljanak a Velencei Bizottsághoz. Nagyobb tüntetések Bukarestben, Kolozsváron, Konstancán voltak, de Brassóban, Nagyszebenben, Nagyváradon, Pitești-en, Vâlcea megyében, Jászvásáron és Temesváron is kivonultak az ügyészek az utcára. Egyes helyeken arról is döntöttek, hogy beszüntetik a munkát három-öt napra. A tiltakozók szerint az alkotmányellenes rendeletmódosításokkal Románia visszalépést tesz az igazságszolgáltatás reformja terén, és ismét politikai irányítás alá kerül az általuk képviselt hatalmi ág. A megszólaló bírák és ügyészek azzal is indokolták a tiltakozásukat, hogy a központi döntéshozókkal való bármilyen tárgyalás, egyeztetés esélye is megszűnt.

Tudorel Toader igazságügyi miniszter kedden jelentette be, hogy a kormány azonnal hatályba lépő sürgősségi rendelettel módosította ismét az igaz­ságszolgáltatási törvényeket. Tegnap Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is bírálta a kormány döntését. Szerinte jogosan elégedetlenek a bírák és az ügyészek. Emlékeztetett, hogy 2017-ben és 2018-ban a kormánykoalíció is támogatta az ügyészi és bírói pályák szétválasztását. „Hiba megváltoztatni ezt a szabályt alig egy év után” – mondta. Szerdán az Európai Bizottság aggodalmát fejezte ki a kormány rendeletével szemben, és felszólította Romániát, mielőbb térjen vissza az igazságszolgáltatási reformok útjára és tartózkodjon az eddig elért eredmények eltörlésétől. A rendelet elfogadását már nyilvánosságra kerülésekor élesen támadták az ellenzéki politikusok, az államfő, valamint a szakmai szervezetek is.