Az Eugen Neagoe irányította Sepsi OSK gól nélküli döntetlent játszott az FC Viitorul ellen pénteken a sepsiszentgyörgyi stadionban az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának nyitómérkőzésén. A háromszéki csapat a kapufát is eltalálta, majd Ibrahima Tandia tizenegyest hibázott, így a piros-fehérek felsőházi rájátszásba jutása az utolsó körben dől el, és a riválisok eredményétől is függ.

A találkozó kezdete előtt havazott, azonban a szervezőknek sikerült letakarítaniuk a havat a pályáról, ám a hőmérséklet fagypont alá esett, így a játékfelület megfagyott, a játékosoknak pedig komoly kihívást jelentett az egyensúlyuk megtartása, a labda átvétele, a szél miatt pedig a passzok pontossága is kifogásolható volt. Az első percekben a vendégek birtokolták többet a labdát, viszont többnyire a mezőnyben zajlott a szabálytalanságokkal tarkított küzdelem. Fejér Béla kapusnak kétszer kellett védenie, előbb Andrei Artean földön megpattanó távoli lövését, majd a 20. percben Sebastian Mladen beadása Gabriel De Moura fejéről a háromszéki kapu bal alsó sarka fele csorgott, viszont a hálóőr könnyedén hárította. A folytatásban a házigazdák is magukra találtak, az első kapu területére tartó próbálkozást is feljegyezhették, miután Joseph Mensah a jobb oldalon két védőt kicselezve 18 méterről lőtt, ám Valentin Cojocaru védeni tudott.

A második félidő elején Ousmane Viera szabálytalansága szakította meg a játékot, az elefántcsontparti védő Ianis Hagi térdébe szállt bele, a játékvezető nem látott semmi rendkívülit, így a hátvéd megúszta a kiállítást. Ezt követően a piros-fehérek irányították a játékot, a fizikális küzdelemben a tengerparti csapat játékosai hamar elfáradtak, és rendre lemaradtak a szentgyörgyi támadásokról. Az 59. percben Ibrahima Tandia iramodott meg a jobb oldalon, majd bepasszolt a középen érkező Adrian Rus elé, aki senkitől sem zavartatva, tíz méterről a jobb kapufára rúgta a labdát. Nem sokkal később Florin Ștefan tört be a tizenhatos területre, Mladen csak szabálytalanság árán tudta megállítani, így a játékvezető büntetőrúgást ítélt, amelyet Tandia a jobb alsó sarok mellé lőtt.

A Sepsi OSK legveszélyesebb játékosa továbbra is a francia-mali labdarúgó volt, aki Gabriel Vașvari beadásánál nem tudta kihasználni Cojocaru hibáját, majd néhány perccel később a védőket kicselezve, egy esés után vette célba a kaput, az FC Viitorul hálóőre azonban hárítani tudott. A ráadás utolsó percében Tandia szabadrúgást végezhetett el a tizenhatos terület bal sarkától, viszont a kapu közepére tartó lövését Cojocaru könnyedén védte, így maradt a gól nélküli döntetlen, ami sem a háromszéki, sem pedig a tengerparti csapatnak nem kedvez. A döntetlennel továbbra sem biztos a piros-fehérek felsőházi rájátszásba jutása, az alapszakasz utolsó fordulójában a Kolozsvári CFR vendégeként játszanak, előtte a Sepsi OSK szerdán 20 órától hazai pályán fogadja a kincses városi együttest a Román Kupa negyeddöntőjében.

Mestermérleg

Eugen Neagoe: „Ez a mi sorsunk, harcolnunk kell az utolsó forduló utolsó sípszójáig, hogy véghez vigyük a kitűzött célunkat, amit az FC Viitorul ellen sem sikerült megvalósítani. Véleményem szerint, az alapján, ami a pályán történt, megérdemeltük volna a győzelmet, volt egy kapufánk és egy tizenegyesünk, amelyet kihagytunk, de ezek mind részei a labdarúgásnak. Gratuláltam a fiúknak a hozzáállásuk és az erőfeszítésük miatt, hiszen nagyon hideg volt, és ők sem tudják, hogy tudtak ilyen körülmények között ennyit szaladni. A lehető leghamarabb össze kell szednünk magunkat, és a Kolozsvári CFR elleni kupamérkőzésre kell koncentrálnunk, szeretnénk továbbjutni, de majd kiderül szerdán, hogy ez sikerül vagy sem. Ezt követően az alapszakasz utolsó fordulóján lépünk pályára Kolozsváron, ahová pontokért megyünk.”

Gheorghe Hagi: „Elégedettek vagyunk, mert az első félidőben mi voltunk jobbak, a másodikban pedig a Sepsi OSK. Számunkra egy nehéz kiszállás volt, egy jó formában lévő ellenféllel kellett játszanunk, illetve tudtuk, hogy alkalmazkodnunk kell az időjárási körülményekhez és a pályához. Azt gondolom, hogy a második félidőben a nagy hideg miatt a játékosaim kicsit alább hagytak, a szentgyörgyi csapat pedig jobban játszott nálunk, azonban kihagytak egy tizenegyest, így elégedettek lehetünk. Végül egy pontot szereztünk, ami életben tartja az esélyeinket. Örülünk, hogy Ianis komolyabb sérülés nélkül megúszta Viera belépőjét, amire véleményem szerint egyből piros lap járt volna, hiszen szándékosan el akarta törni egy fiatal játékos lábát. Viera egy megbecsült labdarúgó Romániában, és nem szabadott volna ilyet műveljen. Talán az utóbbi időben ezt tanulta, lehetséges, hogy ez volt a taktika. Érdekes tény, hogy a felsőházi rájátszásért harcoló csapatok közül a Viitorul az utóbbi három fordulóban mindig pénteken játszott, és nem hinném, hogy ez véletlen.”

Labdarúgó I. liga, alapszakasz, 25. forduló: Sepsi OSK–FC Viitorul 0–0.

Sepsiszentgyörgy, MSC Stadion, mintegy 2500 néző. Vezette: Marcel Bîrsan (Bukarest). Sepsi OSK: Fejér – Omar, Jovanović, Viera, De Moura – Karnyicki (Vașvari, 58.), Rus – Ștefan, Velev, Mensah (Sato, 82.) – Tandia. Vezetőedző: Eugen Neagoe. Viitorul: Cojocaru – Mladen, Țîru, Ghiță, Nooijer – Artean (Achim, 69.), T. Băluță, Iacob (Rivaldinho, 81.) – Vînă, I. Hagi, Houri (Calcan, 70.). Vezetőedző: Gheorghe Hagi. Sárga lap: De Moura (10.), Rus (45.), Vașvari (84.), illetve Mladen (90+3.).

A rangsor:

1. CFR 13 9 2 37–16 48

2. Craiova 13 6 5 40–19 45

3. FCSB 13 6 5 44–25 45

4. Sepsi OSK 10 7 8 32–24 37

5. Astra 9 9 6 33–22 36

6. Botoşani 9 8 7 30–31 35

7. Viitorul 10 5 10 25–27 35

8. Jászvásár 10 4 10 28–35 34

9. Hermannstadt 8 5 11 23–27 29

10. Medgyes 7 8 9 24–31 29

11. Dinamo 7 7 10 27–36 28

12. Călărași 4 10 10 16–25 22

13. Chiajna 4 6 14 17–40 18

14. Voluntari 3 8 13 25–43 17

A 26. forduló programja: Craiova–Astra Giurgiu, FC Hermannstadt–Jászvásári Poli, Kolozsvári CFR–Sepsi OSK, FC Viitorul–FC Botoșani, Medgyesi Gázmetán–Dunărea Călărași, Dinamo–Concordia Chiajna, FC Voluntari–FCSB.