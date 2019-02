A nyilvános tanácskozások célja – amelyeken jelen lesz Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, egyesületi elnök is – Szépmező (ZUM 3), a Csíki negyed (ZUM 2) és az Őrkő (ZUM 1) lakosságának tájékoztatása a helyi fejlesztési tervben foglalt intézkedéscsomag tartalmáról és a fejlesztések várható hatásairól. A lakossági fórumokra a következő helyszíneken és időpontokban kerül sor: 1. szépmezői lakossági fórum ma 18 órától a Sepsi Ipari Parkban (Szépmező 5); 2. Csíki negyedi lakossági fórum február 26-án, kedden 18 órától a Gödri Ferenc Általános Iskola dísztermében (Tanulók sétány 1. szám); 3. őrkői lakossági fórum február 28-án, csütörtökön 16 órától a Néri Szent Fülöp Multifunkcionális Központban (Váradi József utca 92. szám).

Magyarok a román nemzetállamban

Filmvetítéssel egybekötött, ünnepélyes díjátadásra kerül sor február 27-én, szerdán 18 órakor Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete Magyarok a román nemzetállamban című riportpályázatának nyertes munkáit díjazzák. Levetítik a pályázat nyertese, Csáky Zoltán televíziós szerkesztő dokumentumfilmjét Kémenes Lóránt türi katolikus plébánosról (15 perc). Szekeres Attila heraldikus, újságíró, a pályázat második helyezettje Jelképekben is él a nemzet[i elnyomás] címmel vetített képes kiselőadást tart (15 perc).

Színház

Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház kamaratermében február 27-én, szerdán 19 órától és 28-án, csütörtökön 19 órától Yasmina Reza Művészet című előadását játssza a kézdivásárhelyi Városi Színház Barabás Árpád rendezésében.

Zene

NÓTAEST. Március 1-jén 19 órától a sepsiszentgyörgyi Óriáspince rendezvényteremben (Csíki utca 62. szám) bemutatkozik az újonnan alakult Muskátli zenekar. Műsoron nóták és csárdások. Énekel: Constantin Rozália, Kovács Enikő és Orbán-Barra Gábor. A belépés ingyenes. A helyek száma korlátozott. Előzetes bejelentkezés és helyfoglalás Szatmári Györgynél a 0744 307 848-as vagy a 0731 017 376-os telefonon.

Tortoma Önképzőkör

Február 26-án, kedden 19 órakor a baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében Köztéri szobrok Háromszéken címmel Sántha Imre Géza művészettörténész, a Székely Nemzeti Múzeum muzeológusa (Sepsiszentgyörgy) tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Képernyő

RTV1 – MAGYAR ADÁS. Ma 15 órától: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata.* A vargyasi Sütő bútorfestő család – Hagyományos bútorokat készítenek nemzedékek óta Vargyason a Sütő család mesterei. A bútorfestés és faragás tradícióját 15 nemzedék adta apáról fiúra 1568-tól egészen napjainkig. Az 1972-ben írt néprajzi tanulmányában Kós Károly többek között megrajzolta a 400 éves családfát, amely azóta is bővült. Riport a Sütő család egyik legifjabb leszármazottjával, Sütő Istvánnal, aki különös gondot fordít arra, hogy a család hírneve megmaradjon. Arról is szó lesz, hogy milyen nyomás nehezedik napjainkban az ifjabb nemzedékre a hagyomány megőrzésében, továbbá egy időutazásnak is tanúi leszünk a dédapával készült 1975-ös archív felvétel révén. * Napórák, VIII. rész – Erdély napóráinak felderítése és bemutatása.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban KEDDEN: 16.30-tól Így neveld a sárkányodat 3. – amerikai animációs családi film, románul beszélő; 16.45-től Kókusz kokó, a kis sárkány – Irány a dzsungel! – német animációs kalandfilm, magyarul beszélő; 18.30-tól Pusztító – amerikai krimidráma, akciófilm, magyarul beszélő és 18.30-tól A kedvenc – ír–angol–amerikai életrajzi, történelmi film, román felirattal; 20.45-től Dermesztő hajsza – angol akcióthriller, dráma, román felirattal és Instant család – amerikai családi vígjáték, magyarul beszélő.

Kiállítás

A VADON EGYESÜLET szervezésében a TransNatura Természetfotó Klub éves tárlatának megnyitója február 28-án, csütörtökön 18 órától kezdődik a Székelyföldi Vadászati Kiállítás előcsarnokában (Bene-ház – Sepsiszentgyörgy, Gróf Mikó Imre utca 11. szám). Házigazda: Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója. A kiállítást megnyitja Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központjának ve­zetője.

Hitvilág

EGYETEMES IMAHÉT. A kézdivásárhelyi unitárius és evangélikus egyházközség szervezésében a kézdivásárhelyi evangélikus templomban (Dózsa György utca 10. szám) az egyetemes imahéten ma 17 órától Sánta Pál római katolikus plébános, kedden 17 órától Nagy Adél evangélikus lelkész, szerdán 17 órától Csáki Levente unitárius lelkész, csütörtökön 17 órától Bardócz Csaba református lelkész szolgál. Pénteken 17 órától Kikötő – alternatív zenés istentisztelet az unitárius lelkészekkel.

Az alkalmakra felekezeti hovatartozástól függetlenül várnak mindenkit.

Alpin Filmfesztivál Brassóban

Február 27.–március 2. között kerül sor az Alpin Filmfesztiválra Brassóban, amelynek a bukaresti Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja is partnere. A fesztiválon két magyar filmet nézhetnek meg az érdeklődők: február 27-én, szerdán 18.30-tól az Áprily Lajos Főgimnázium dísztermében a Vad Magyarország című természetfilmet és március 2-án, szombaton 14 órától a Redutban az Ultra című magyar–görög dokumentumfilmet.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Stadion utca 19. szám alatti Szemerja (telefon: 0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Torján mától péntekig naponta 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás az 5-ös transzformátorállomás körzetében.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak kézimunkakörbe a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól diákoknak balett és kortárs tánc, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774. Infó: face­book@liveartdancestudio.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.

ELŐADÁS. Roncs és ragyogás – Ady Endre száz éve címmel tart előadást február 27-én, szerdán 18 órától a kovásznai városi művelődési ház Ignácz Rózsa Termében dr. Reisinger János magyarországi irodalomtörténész az Ignácz Rózsa Irodalmi Klub és a városi művelődési ház szervezésében.

A SEPSISZENTGYÖRGYI KERESZTÉNY FILMKLUB közel kétéves fennállásának utolsó vetítését tartja ma 18 órától az unitárius egyház tanácstermében. Köszönik a rendszeresen látogató tagok hűségét, további jó minőségi filmnézéseket kívánnak a szervezők.

KÉPESSÉGFELMÉRŐ. A kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskola képességfelmérő próbát tart február 26-án 16.30-tól azon tanulók számára, akik a 2019–2020-as tanévben zenetagozatra szeretnének iratkozni előkészítő osztályba. Érdeklődni és jelentkezni még ma az iskola titkárságán vagy a 0267 362 691-es telefonszámon lehet 8–15 óráig.

AZ ARANYSZÍVEK NYUGDÍJASEGYESÜLET farsangi és nőnapi bálját március 3-án 18 órától tartják a sepsiszentgyörgyi Park vendéglőben, ahová szívesen várnak minden nyug­díjast.

AZ ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET háromszéki osztálya március 2–3-án hagyományos Nagy-Hagymás-túrát szervez, ahová keddig lehet jelentkezni Mester-Nagy Ildikó szervezőnél a 0745 791 109-es telefonon.