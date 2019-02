Amatőr fotóktól a reklámfilmekig

A családi, régi filmes fényképezőgép keltette fel az érdeklődését a fotográfia iránt, majd amikor diákként évekig cserkészként járta a természetet, vezetője digitális fényképezőgépét is gyakran elkérte. Ürmösi Levente Mihály örömmel gondol vissza cserkészéveire, de szüleivel kezdett el gyermekkorában rendszeresen kirándulni. Azt is nekik köszönheti, hogy még diákként rávezették, az a jó, ha eszközeiért ő maga dolgozik meg, így ma már szabadúszó filmesként, fotográfusként nagyon büszke arra, hogy fotográfiai és filmes eszközeit apránként, önerőből vásárolta meg. Érdeklődő, kíváncsi fiatalként szerette a számítástechnikát is, s már hatodikos kisdiákként programokat telepített, azért is, mert örömmel töltötte el, ha sikerült megoldania a problémákat, s látta az elégedett tekinteteket. Első fényképezőgépét úgy vásárolta meg, hogy kilencedikes korában egy nyáron rakodómunkásként dolgozott, majd később, egyetemistaként szórólapokat hordott. Mindenért maga dolgozott meg, időben megtanulta, hogy az a legértékesebb, amit maga teremt meg.

2008-ban érettségizett, informatikára is bejutott, ám végül környezetmérnöki karon tanult Sepsiszentgyörgyön a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen. Egyetemi évei alatt is folyamatosan fényképezett, 2010-ben vásárolta meg első digitális tükörreflexes fényképezőgépét, s amikor végzett, meg is alapította saját fotós vállalkozását. Azóta kizárólag filmezésből és fotografálásból él, s amit megtanult, autodidaktaként tette, „mindennek az a kulcsa”, hogy ami érdekli, azzal elmélyülten tudjon foglalkozni. Egy percig sem bánja, hogy nem tanult szakmáját folytatta, ugyanis mindaz, amivel foglalkozik, szabaddá is teszi. Örül annak, hogy sok időt tud fordítani újabb szenvedélyeire, a kerékpározásra, a szaladásra, a túrázásra, ugyanis munkája kéri a feltöltődést. Olyan természetszerető emberként határozza meg magát, aki eleinte ezzel ötvözte a hobbiját, amely később a szakmájává vált. A fotó és a film szerinte kiegészíti egymást, utóbbi nem is lehetséges az előbbi alapos ismerete nélkül.

Fotós eredményeit szépen, kreatívan összeállított albuma tükrözi. Nem csupán Szent György Napokon, Tusványoson, a Kolozsvári Magyar Napokon, a nagyváradi Szent László Napokon, illetve a Háromszék Táncegyüttes előadásain dolgozott, hanem háromszéki cégek termékfotózását is vállalta. A filmezés viszont komoly csapatmunkát jelent, két éve nagyobb hangsúlyt fektet az emberi kapcsolatok alakítására, mint az eszközök vásárolására. Olyan, sepsiszentgyörgyi vállalkozó által megrendelt reklámfilmet is forgattak, ahol harmincfős stábot kellett toboroznia, irányítania, és gyakori az olyan projekt, amely tíz-tizenöt fős csapatot igényel.

Ürmösi Levente Mihály nem csupán filmez, vág és rendez, hanem gyártásvezetői feladatot is ellát, nincs már olyan része a forgatási folyamatnak, amelyet ne tudna megoldani. Helybeli kulturális és sportrendezvények mellett egész Erdélyben forgatnak, közvetlen munkatársai sepsiszentgyörgyi származású operatőrök. Ma már az a kihívás, hogy néhány percbe sűrítve összegezzenek egy-egy többnapos kulturális fesztivált, pörgő, újszerű, meglepő képekkel és vágással tegyék élményszerűvé a rövidfilmet. Reklámfilmek tekintetében egyre több a komoly megrendelőjük, akik tudásuk mellett mindenekelőtt a megbízhatóságot, a stabilitást és a felelősségtudatot értékelik, noha „szakmájuk nagyon közel áll a művészethez”.

Számára nagyon fontos, hogy érdekelje, illetve örömét lelje munkájában, lássa az értelmét, érezze magáénak, képviselje szemléletét, olyasmit nem is vállalna, amivel nem tud azonosulni. Szereti megragadni az őszinte emberi pillanatokat, ám hasonlóan fontos számára a közösség, sőt, szeretne bevonni még több háromszéki fiatalt. Akkor igazán elégedett, amikor a kultúrát, a hagyományokat, illetve a természetet népszerűsítheti, mert sokkal nagyobb a súlya egy olyan filmnek, jóval hasznosabb, amikor az egy nemzetet vagy akár a Föld lakóit szólítja meg. Éppen ezért távoli céljai között nem csupán egy kisebb stúdió, egy állandó stáb létrehozása szerepel, hanem arra is gondol, jó lenne erőteljesebben képviselni a dokumentarista irányvonalat, főként a természettel kapcsolatos témák, saját természeti örökségünk bemutatása érdekli, ezt közösségi oldala is tükrözi. Ürmösi Levente Mihály örül annak, hogy csapattársaival együtt itthon, Háromszéken alkothat, de azért eljátszik azzal a gondolattal is, hogy még több tudással és tapasztalattal felvértezve, öt év múltán akár olyan filmes produk­ciókban is dolgozna, mint amilyeneket a National Geographic stábja készít…