A címvédő magyar együttes a 11. percben vezetett először, de mivel támadásban és védekezésben sem voltak kellően hatékonyak, eleinte nem tudták megőrizni az előnyüket. A házigazdák a 21. percben két góllal jobban álltak, de Kari Aalvik Grimsbö kapus javuló teljesítménye, valamint a Győr egyre jobb védekezése miatt a szünetig többször már nem találtak be, az ETO pedig Tomori Zsuzsanna és Nycke Groot vezérletével egy hatgólos sorozattal használta ki mindezt (10–14).

A román csapat horvát kapusa, Jelena Grubišić a második félidő elején is remekül védett, csapattársai jól védekeztek, a címvédő viszont két alkalommal sem tudott élni az emberelőnnyel. Több mint 11 percig nem szerzett akciógólt a Győr, az MSC zsinórban öt gólt szerzett, így egyenlített, de Groot és Veronica Kristiansen jóvoltából átlendültek a holtponton a vendégek. A hajrában előbb négy góllal elléptek a győriek, majd két gólt faragott le hátrányából a román csapat, ám az ETO támadásban és védekezésben is magabiztosabb volt, így újabb sikerével biztosította, hogy a 2. csoport további eredményeitől függetlenül az első helyről jut a negyeddöntőbe.

Érden a 14. percben még a vendégcsapat vezetett egy góllal, ám ezt követően az FTC jó védekezéssel és gyors támadásokkal kiváló sorozatot produkált, és a megszerzett előnyét magabiztos játékkal megőrizte a szünetig (17–12). A második játékrész elején pontatlanok voltak a házigazdák lövései, a Thüringer némileg felzárkózott, azonban az FTC Kovacsics Anikó és Klujber Katrin vezérletével visszaállította a korábbi különbséget.

A hajrában ismét csökkentette hátrányát a német csapat, másfél perccel a vége előtt már csak egy góllal vezetett a némileg elkényelmesedett Ferencváros. Az izgalmas végjátékban a magyar együttes az utolsó támadását is elhibázta, viszont a német együttes akcióját kivédekezte, és bár az utolsó nyolc és fél percben nem talált be, egy góllal megnyerte a meccset. A Ferencváros szombaton az ebben az idényben még veretlen, címvédő Győri Audi ETO KC vendége lesz a BL középdöntőjében, de a további eredményektől függetlenül biztosan ott lesz a negyeddöntőben, és a csoport második helyét is megszerezheti.